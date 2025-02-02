連假最後1天國道3路段壅塞 國5高乘載提前結束

今天是大年初五，也是春節連假最後一天，交通部高公局指出，下午國道車多路段包含國1北向竹北至湖口；國3北向新竹系統至寶山；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段均能維持行車順暢，截至晚間6時，國道交通量為80.5百萬車公里，因天候不佳及多數用路人已於初三、初四北返，今日預估交通量調整為109百萬車公里。

高公局表示，國5截至下午3時30分，各入口匝道均無回堵、交通量下降且車速逐步提升，因此，國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前在下午5時結束。

連假最後一天，返回工作崗位及出遊車潮也多，繼上午發生3起車輛追撞事故後，下午也再發生3起追撞事故。下午2時20分Ｍ於國1北向224公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午14時27分排除，造成後方車流回堵2公里。

下午2時29分，於國6西向1.7公里處發生1輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用外線車道，於下午14時35分排除，造成後方車流回堵2公里。

下午2時48分，於國1北向221.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午14時53分排除，造成後方車流回堵2公里；上述均影響部分車流運行。