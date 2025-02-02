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「共創美好永續」 國泰金控參與2025台北燈節

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
國泰金控在2025台北燈節以「共創美好永續」主題設計，用森林氛圍創作多邊形環景燈組，希望喚醒民眾對於生物多樣性的重視。圖／國泰金控提供
國泰金控在2025台北燈節以「共創美好永續」主題設計，用森林氛圍創作多邊形環景燈組，希望喚醒民眾對於生物多樣性的重視。圖／國泰金控提供

國泰金控在跨年之際為全台民眾獻上光雕祝福，主題為「Better Together共創更好」，透過永續、科技、健康多元生動光影，讓參與民眾驚呼連連，吸引超過22萬人現場觀看；此外，整場光雕祝福設計中，一句句鼓舞人心的溫暖對話，更成為拍照打卡熱點，民眾自發性製成跨年貼圖，透過社群傳送彼此謝年、謝謝夥伴、更謝謝一年來努力的自己，讓國泰想跟民眾一起更好的信念溫馨展開。

國泰承襲這分心意，再度延續「Better Together共創更好」信念，適逢元宵佳節，在2025台北燈節期間，要與民眾「年」在一起，從中山堂到西門町、再到北門廣場一路熱鬧滾滾。國泰金控以「共創美好永續」主題設計，用森林氛圍創作多邊形環景燈組，希望喚醒民眾對於生物多樣性的重視；透過光影及動畫輪動，呈現溫暖絢爛的春櫻、夏花、秋煌，及冬雪等四季景色，並將台灣黑熊、石虎、台灣獼猴等台灣特色動物圖騰也放入燈座，更在燈裡設置感應樁，賞燈民眾只要雙手貼於感應樁，就會出現水流燈光特效，讓燈座更加燦爛迷人，象徵國泰持續與賞燈民眾一起「Better Together共創更好」。

為讓民眾更能體會大自然豐富的四季流轉，國泰「共創美好永續」主燈也透過燈光顏色設計呈現粉紅色的春櫻、綠色的夏花、黃色的秋煌，以及白色的冬雪，在固定時間內四季輪流轉換；透過不同的顏色、燈光特效設定，以及蟲鳴鳥叫，讓每個踏進燈座的民眾彷彿置身一座有四時變化的森林。而國泰最想與民眾分享的，就是一起「Better Together共創更好」的心意。因此在主燈中設置兩支感應樁，賞燈民眾只要將手掌貼於感應樁，透過體溫感應，即會投射不同的燈光、顏色變化，絢爛的流水燈效果就像在森林中出現了一座絕景瀑布，代表與國泰一起努力，就能為地球呈現更美麗的景色，共創更幸福美好的未來。

國泰金表示，歡迎民眾在2025台北燈節期間，與親朋好友一起到場觀賞國泰「共創美好永續」環景燈組，還能參與國泰舉辦的線上抽獎活動，只要在國泰主燈旁掃描QR CODE，完成FB官方粉絲團「國泰永續識務所」任務，就有機會抽到藥妝店百元禮券，快揪親朋好友動起來。詳情請見活動網址：https://www.facebook.com/cathay.esg.insights

國泰金控年節期間金融服務不打烊，更希望與全台民眾分享賞燈樂趣。除台北燈節外，國泰人壽也冠名贊助於台南市鹽水區舉辦的2025鹽水蜂炮（2/11-2/12）、於台中中央公園舉辦的2025中臺灣元宵燈會「蛇線幸福」（展期2/8-2/23）、以及於桃園高鐵站外廣場舉行的2025臺灣燈會「光聚千塘串桃園」（展期2/7-2/23），從台北、桃園、台中到台南，國泰金控點亮全台，與民眾一起歡慶元宵佳節。

桃園 永續

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