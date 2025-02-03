健康你我他／蛇年首重牙齒 不當無齒之徒

去年兩度前往牙科診所接受治療，不僅花錢消災，還是這輩子嘴巴張開到下顎快脫臼的初體驗。

第一次是為了治療口腔右上後方的一顆「蛀牙」，因病灶太深而轉診至另一家診所施行顯微根管治療，俗稱「抽神經」，自費18000元。三次療程完成後，牙齒難以修補，必須安裝俗稱「牙套」的假牙冠，方可發揮牙齒的正常功能。

診所提供兩種材質的牙套，一是以傳統脫蠟鑄造法製作的「金屬瓷牙冠」，另一種是以數位切削法製作的「全瓷牙冠」，兩者的外觀都接近牙齒的顏色。我選擇比較便宜、價格15000元的「金屬瓷牙冠」。

過了三個月，口腔左下方一顆20年前經過「抽神經」、套上不鏽鋼假牙冠的第二臼齒，因為牙根斷裂而鬆動。牙醫師檢查後，強烈建議並徵詢我的同意，先打了麻醉針，然後以迅雷不及掩耳的速度，「除之而後快」。

常言道：「民以食為天」，牙齒是消化系統的一部分，用來切斷、撕裂和咀嚼食物，進而供給身體的養分，延年益壽。不僅如此，牙齒還具有幫助發音，保持儀容美觀的功能，是我們的「門面」，絕對不可輕忽。

我的蛇年身心健康計畫，就是做好牙齒保健，盡量別成為「無齒之徒」。