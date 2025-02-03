喉嚨卡、頸腫大 甲狀腺結節上身？

如果老是覺得頸部卡卡的，脖子變粗且腫，喉嚨不舒服，吞嚥食物有點不順，小心甲狀腺結節可能找上你！若有這些情況出現時，宜盡速就醫檢查診斷，及早接受治療，避免罹患甲狀腺癌。

甲狀腺位於頸部喉結下方、氣管上方，外觀像一面盾牌，也類似蝴蝶，是掌管人體內分泌的重要器官。三軍總醫院核子醫學部兼任主治醫師諶鴻遠說，甲狀腺結節好發於女性，男女發生率約為1比4，與荷爾蒙、家族遺傳、環境因素有關，好發於30至45歲的年齡層。通常甲狀腺結節增大壓迫到食道、氣管、神經才會有症狀，但癌變機率低。

諶鴻遠說，1公分以下的甲狀腺結節難以察覺，通常要增大到2至3公分，向組織內生長以致於壓迫食道，導致吞嚥有異物感；或是壓迫氣管，導致呼吸不順暢；或是壓迫喉返神經，導致聲音沙啞，民眾才會察覺異常。但甲狀腺結節發生癌變的機率低於10%。

甲狀腺結節依照情況好壞，分成癌變後的惡性腫瘤、普通腫瘤、囊腫。諶鴻遠說，囊腫又分成水囊腫與血囊腫，但有一部分的血囊腫，是因為腫瘤過大而侵犯到附近血管導致出血，也可能是惡性腫瘤的徵兆，多數民眾是在健檢時發現有甲狀腺結節，就會很緊張地說要趕快開刀切除，但其實多半沒有必要。

諶鴻遠說，甲狀腺結節大部分為良性病症，因此患者發現罹病時不必太緊張，若形狀未呈現不規則、體積小於1公分，通常會建議患者半年至一年回診一次，透過超音波定位病灶後，穿刺化驗為良性或惡性，再以藥物治療，而若甲狀腺結節大於1公分，又有不適症狀，或癌變為惡性腫瘤，就要考慮進一步手術切除。

針對有甲狀腺結節的民眾，諶鴻遠建議，可依據體質不同，遵照醫囑適時透過食物補碘、硒等微量元素。民眾平時可多照鏡子關心脖子的變化，透過觸摸、吞嚥等舉動，觀察是否有腫脹、硬塊、兩側外觀不對稱等情況，若為外顯型的甲狀腺結節，很容易透過肉眼察覺出來，「假如摸到疑似甲狀腺結節，也不見得就是癌症，還是要透過檢查才能判定情況。」