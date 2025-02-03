健康名人堂／淨零排放 醫院不能置身事外

林名男 氣候變遷是人類面臨的重大挑戰之一，幾乎全球各個行業領域都將「ESG」列為重大的政策方向，醫療領域也面臨前所未有的挑戰，除了氣候變遷對疾病型態、民眾健康產生影響，醫療系統耗能巨大，運作過程中產生的廢棄物和碳排放，對環境也造成了不小的壓力。

能源耗用 醫院是排碳大戶

國內統計，在非生產事業中，醫院能源耗用位居第一名，2019年健康無害國際組織（Health Care Without Harm）報告指出，全球健康照護部門加起來，碳排量為全球第五大排碳國。醫療院所不僅考慮日常運作，還要準備面對極端氣候事件，強化醫院韌性，尤其自然災害日趨嚴重，要思考碰到這些挑戰，醫院如何有效維持守護民眾健康的角色。

舉例來說，2005年美國紐奧良卡崔納颶風事件中，醫院發電機在地下室，結果被水淹沒，外面的電送不進來，醫院也無法自行發電，需要電力的維生器材如呼吸器，都無法使用。

台灣作為一個頻繁受到地震和颱風影響的國家，醫療機構建設應充分考慮自然災害風險，讓醫院有韌性面對挑戰。不只醫院本身，還要考慮醫院的供應系統，2011年泰國洪災，首都曼谷附近供應洗腎相關液體的工廠也受災，病人連洗腎輸液都沒有，當時台灣也伸出援手。

減碳不僅對環境有效益，也能節省醫院開支，例如電費愈來愈高，更新更有效率的空調系統，其實是合算的。大林慈濟醫院更換高效率空調主機後，一年用電量下降約140萬度電，投資金額雖然超過約1500萬元，但一年節省的電費就有400萬元，大約四年就回本，國內的低電價主要是靠政府補貼，電價慢慢回歸市場機制後，預期會愈來愈貴，先期投資的回收速度還會再加快。

醫院評鑑 環境保護無條文

「ESG」是「環境保護（Environment)」、「社會責任 （Social）」還有「企業治理（Governance）」，國內醫院對於企業治理和社會責任都很認真，醫院評鑑的主要條文也已涵蓋，但對於環境保護，目前尚未有完整的相關條文。

醫療目的是讓病人健康，若醫療過程中產生的廢棄物、溫室氣體等，影響我們想要照顧的病人，相信醫護人員並不樂見。醫療過程的排碳都是必要之惡嗎？不一定，病人照顧好當然很重要，但過程中採用低碳方式完成，治療病人健康的同時，也不會對環境產生太大危害。

我們常聽到，醫院最重要的是把病人照顧好，醫療品質跟病人安全一定是最重要，但節能減碳仍是醫療院所不能迴避的任務，而且需要醫護人員參與，因為醫護人員才更清楚知道如何在維持相同的醫療品質下，改善並簡化流程，降低醫療對環境的衝擊，我們需要醫療專業夥伴的支持，才能更有效地在醫療過程中減碳。

永續倡議 從部立醫院開始

永續行動與節能減碳，必須逐步進行，先從管理階層的重視開始，加上人才培育，再與世界接軌。衛福部日前由部長邱泰源帶領26家部立醫院，與產學研的夥伴共同簽署「永續倡議書」，響應聯合國SDGs永續發展與賴清德總統2050淨零排放政策，先從部立醫院開始，邁向促進健康福祉、永續發展、愛護地球的重要里程。