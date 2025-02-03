健康主題館／發炎、感染易分不清 小心吃錯藥

發炎和感染常被混為一談，不過兩者的成因和治療大不同。如果身體出現神經肌肉疼痛、牙痛、紅腫熱痛等不適，治療會使用消炎鎮痛藥物；如果細菌在體內滋長，引發鼻竇炎、泌尿道感染等，則是使用抗生素治療。

發炎用消炎鎮痛藥 細菌感染用抗生素

發炎（Inflammation）是指身體接觸到內在或外來的刺激，引起的生理反應，例如割傷、燙傷等有「傷口」的類型，或運動姿勢錯誤，引起扭傷或拉傷、關節損傷等傷勢，會導致身體組織出現紅腫熱痛等不適；感染（Infection）則是病菌入侵體內造成的影響，如鼻竇炎、肺炎、泌尿道感染等。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，許多人對「消炎」的理解其實不太清楚，往往會覺得身體不舒服就要吃消炎藥，所以醫療人員都會直接詢問患者當下不舒服的狀況為何，如屬於牙痛、神經肌肉疼痛等，使用一般消炎鎮痛藥即可（Anti-inflammation）；如有細菌感染疑慮，則要透過醫師診斷開立抗生素（Antibiotics）治療。

抗生素用藥兩問題 一定要依療程吃完

常有人覺得喉嚨不舒服，就自己判斷應該是快感冒了，到藥局想購買消炎藥，王明媛指出，其實這指的應該是抗生素，但若在錯誤時間點用藥、又沒有確實服藥，容易導致出現抗藥性，是目前抗生素使用上最嚴重的2個問題。

「吃抗生素配胃藥」也是一種錯誤觀念，王明媛說，很多人認為吃抗生素會傷胃，的確腹瀉、便祕等腸胃不適是抗生素用藥最常見的副作用，容易導致患者自行停藥，「其實這樣非常不OK」，如果不是極端的不舒服，通常醫師都會建議病人先把療程規定的抗生素吃完，再處理腸胃道症狀。

抗生素種類繁多，王明媛指出，有病人會對其過敏，但沒有吃進體內，醫療人員也不會知道患者對這款抗生素過敏，患者可能在用藥後24至48個小時內，出現皮疹或其他過敏的反應，一旦發生時，要盡快向醫療人員反應，除建議停藥外，也要評估是否換成另一款抗生素。

抗生素要在身體產生持續的濃度，才能殺死細菌，全球重視抗生素抗藥性問題，往往就是因為療程規定的天數沒吃夠，或常常沒有按時吃，除了藥效打折，也讓細菌因此培養對抗藥物的抗藥性，王明媛提醒，還是要在該用藥時配合使用，並配合療程吃藥，力求「除惡務盡」，否則可能導致出現「超級細菌」。