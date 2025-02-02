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開工首周冷氣團接連來襲「低溫僅8度」最低溫時刻曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
9天春節連假開工第一周就要面對降雨及冷氣團來襲，明天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周六再有另一波冷氣團南下。聯合報系資料照
9天春節連假開工第一周就要面對降雨及冷氣團來襲，明天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周六再有另一波冷氣團南下。聯合報系資料照

9天春節連假開工第一周就要面對降雨及冷氣團來襲，濕冷天氣接續而來。中央氣象署預報員張承傳表示，明天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周四強烈冷氣團減弱，但周六又有另一波冷氣團南下；明天至周四部分高山有機會降雪

張承傳說，強烈大陸冷氣團明（3日）南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部明一早就會降雨，且下雨範圍較廣，雨勢也較明顯，尤其是迎風面的基隆北海岸、大台北山區，下雨時間較長，有局部較大雨勢；其他地區如東部、東南部及中南部山區有局部短暫降雨，中南部平地也會有零星降雨，整體來說，明天各地降雨機率高且明顯。

周二（4日）清晨前，北部、東北部仍有零星降雨，但白天過後水氣稍為減少，僅剩東部、東南部、中南部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲天氣。

周三至周五（5至7日）台灣附近水氣再增多，桃園以北、東半部、中南部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣。

周六（8日）華南雲雨區再度東移，降雨又變多，北部、東半部、中南部山區有局部短暫降雨；周日（9日）水氣稍微減少，僅剩大台北、東半部有局部降雨。

溫度方面，張承傳指出，明天起北部、東北部氣溫一路下滑，明清晨溫度約16度，晚上北台灣就將至10至12度；中南部及花東地區，白天溫度稍上升，但與今天相比仍明顯下降，高溫約17至22度，晚上低溫則將至13至15度，早晚溫差大。

張承傳說，這波強烈大陸冷氣團明南下後，將持續影響至周二、周三，「尤其周三清晨預計是本周最冷時刻，中部以北、東北部低溫將至8至10度」，其他地區約降至12、13度。

周二白天北部、東半部氣溫仍偏低，高溫約15度，中南部18度，各地整天溫度偏冷，預計周四強烈大陸冷氣團才會減弱，周五溫度大幅回升，白天各地高溫有機會回升至20度以上。

但周六又有另一波冷氣團南下，溫度再度下降，但由於預報時間較長遠，這波冷氣團強度仍有變數，後續仍須觀察大陸冷氣團是否會再更強。

至於降雪機率，張承傳表示，近期高山氣溫偏低，需留意結冰、路面溼滑情況，未來幾天山區都有機會降雪。明後2天，北台灣2500公尺以上高山有局部降雪機會，中部3000公尺以上高山有降雪機會，另外，2天北部、東北部2000公尺以上高山也有零星降雪機會；周三、周四這2天降雪機率稍為降低，僅剩3000公尺以上高山有零星降雪機會。

明天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周六再有另一波冷氣團南下。圖／中央氣象署提供
明天強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度，周六再有另一波冷氣團南下。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣溫 降雪

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