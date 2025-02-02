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北市北雲餐廳疑食物中毒已32人就醫 新增外縣市通報

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市南港「北雲餐廳」疑似食物中毒案，北市衛生局迄今已接獲32例醫院通報，用餐期間為除夕至初二。本報系資料照。
北市南港「北雲餐廳」疑似食物中毒案，北市衛生局迄今已接獲32例醫院通報，用餐期間為除夕至初二。本報系資料照。

北市南港「北雲餐廳」疑似食物中毒案，不少民眾近期身體不適就醫，北市衛生局迄今已接獲32例醫院通報，其中1人為外縣市通報，用餐期間為除夕至初二。業者1月31日午餐起被衛生局要求停業，迄今尚未申請復業。

 衛生局1月30日晚間陸續接獲醫院通報，該店1月28日供應晚餐疑似食品中毒，31日已累計7人就醫，衛生局責令31日午餐起停業。業者需提改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，向衛生局提出復業申請並經審查通過、複查合格核准復業。

截至昨天下午2點，衛生局已接獲16例醫院通報，不到24小時，今上午9時已有30人就醫。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今說，醫院通報至今下午5時共32人就醫，包含1名外縣市通報，攝食日期分別為1月28日11位、29日1位、30日20位。就醫民眾共食食材包含九孔、雞肉、米糕、佛跳牆、雞湯、清蒸魚、蝦子、豬勒排等食物。

衛生局1月31日依食品良好衛生規範準則稽查，查有廚房地板油膩、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令2月3日前改正；現場也採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，報告須1至2周才會出爐。林冠蓁今說，業者還沒申請復業。

有民眾在該店Google評論反映，1月28日除夕夜用餐後，全家人集體上吐下瀉，也有老顧客全家近20人過年圍爐後，超過半數上吐下瀉；有民眾1月30日初二與家人下午用餐，晚上共3人身體不適，嘔吐腹瀉、甚至有人不舒服送急診，同樣是初二受害者的民眾，不滿店家除夕就知道，還能裝沒事繼續營業到初二。

衛生局 除夕夜 食物中毒

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