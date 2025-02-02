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明起強烈大陸冷氣團南下 高屏馬祖空品亮橘燈

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
明天起強烈大陸冷氣團南下，午後東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，其中高屏空品區及馬祖為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，須特別留意。聯合報系資料照片
明天起強烈大陸冷氣團南下，午後東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，其中高屏空品區及馬祖為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，須特別留意。聯合報系資料照片

環境部空氣品質監測資料顯示，今日環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，不過明天起強烈大陸冷氣團南下，午後東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，其中高屏空品區及馬祖為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，須特別留意。

依環境部監測資料及氣象署今日下午16時氣象資料顯示，明日起強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游汙染物累積而有所變化，中南部地區因位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，馬祖短時間可能達「橘色提醒」等級。

周三受強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

周三持續強烈大陸冷氣團影響，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

冷氣團 東北風 馬祖

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