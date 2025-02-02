零關稅牛乳輸台 食藥署： 乳品標示草案仍待開會討論

紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，引發各界擔憂將衝擊本土乳業。衛福部食藥署去年6月預告，保存期限逾30天鮮奶可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，但食藥署代理署長林金富今天表示，預告期間所獲意見紛歧，後續將邀集相關部會及專家學者共同召開會議討論取得共識後，再辦理後續事宜。

食藥署去年6月預告，保存期限逾卅天鮮奶可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，網路公共政策平台也有保存期限超過2周不得標示鮮乳的提案。食藥署也曾回應，將在年底前召開2次會議，讓「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案可在今年7月順利上路。

林金富表示，現行市售的液態乳產品，仍應依衛福部2014年3月29日公告的「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理標示，與CNS鮮乳國家標準一致。另，市售完整包裝食品，應依食品安全衛生管理法第22條第1項第6款規定，於容器或外包裝標示原產地（國），讓消費者可明確由外包裝區別進口或國產。

林金富指出，食藥署參考CNS 3056鮮乳國家標準適用範圍，並依農業部建議方案的甲案文字，在預告修正的草案中，增訂品名標示為「延長保存期限鮮乳、長效鮮乳、ESL鮮乳」，但因為預告期間所獲意見紛歧，已多次函請農業部提供「以30日（或15日）區分鮮乳、ESL乳」方案的科學依據，後續將邀集相關部會及專家學者共同召開會議討論取得共識後，再辦理後續事宜。

至於有酪農與獸醫團體及學者憂心，紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，將使國產鮮乳失去市場競爭力，揚言不排除上街抗議。林金富說，衛福部與農業部共同自今年1月起推動「連鎖飲料業者試辦計畫」，鼓勵業者標示現調飲料所使用的液態乳製品種類及產地，以正面推廣國產鮮乳。