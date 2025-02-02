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中橫公路東段明天起施工管制 採5時段機動放行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣口至長春隧道路段採分流通行，以策安全。圖／公路局提供
太魯閣口至長春隧道路段採分流通行，以策安全。圖／公路局提供

台8線中橫公路東段去年受天災影響，多處路段坍方受損需修復，明天起至28日止，關原至太魯閣口路段114.6公里至184.5公里，恢復每天施工交維管制措施，其中167.7公里每天採5時段放行，夜間封閉管制，放行期間如遇臨時路況或施工需要，則改為機動管制措施。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，天祥至太魯閣口167.7公里至184.5公里路段，採5個時段放行，每天上午7到8時、10時、中午12時至下午1時、3時、5時至5時30分，其中每天10時、下午3時放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等的車輛全數放行為原則，等排隊車流放行過後即封閉管制，並實施夜間封閉。

太魯閣口至長春隧道路段採分流通行，太魯閣往天祥方向，由太管處砂卡礑隧道至西拉岸隧道，銜接台8線長春隧道至天祥；天祥往太魯閣方向，由天祥台8線至長春隧道，到太魯閣口再往花蓮、宜蘭；管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，將禁止通行。

而中橫公路西段關原至天祥114.6公里至167.7公里，交通管制不分平、假日，除了127.5公里與127.9公里碧綠路段，以及138.3公里新白楊以西等3處工區將逐段施工，並於每天上午8時至下午4時採每整點放行1次，其餘路段視沿線零星災修工區需要採機動管制交通， 晚間6時30分至翌日6時夜間封閉管制。

太魯閣工務段呼籲，由大禹嶺至太魯閣口，最遲務必在傍晚5時前抵達天祥，由太魯閣前往大禹嶺，則務必利用位於太管處砂卡礑隧道東口管制點下午3時放行時段前往。各管制區間每天放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況衍生邊坡災害時，不除延後或暫停放行，且管制放行時段內若有臨時路況或施工需要，或因地域環境影響行車安全之虞時，則採機動管制措施。

中橫公路東段沿線明天起開始災後搶修復建工程，採5時段放行管制。圖／公路局提供
中橫公路東段沿線明天起開始災後搶修復建工程，採5時段放行管制。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段明天起，恢復每天施工交通管理措施。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段明天起，恢復每天施工交通管理措施。圖／公路局提供

中橫公路 太魯閣

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