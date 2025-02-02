各地燈會靈蛇閃閃 紛發蛇年特色小燈

台北可愛的熊讚造型燈、新北12米高的靈蛇造型主燈，還有中台灣元宵燈會的女媧造型主燈等等，蛇年各地的燈會都大顯神通，以不同創意的主燈或小燈籠吸引民眾觀賞。桃園的台灣燈會推出「蹓蹓蛇」特色小燈籠，新竹竹北光節則有「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」等不同燈籠可領取。

光影藝術各顯神通

全台各地到元宵節左右，都陸續舉辦元宵燈節。今年的台灣燈會在桃園，12日至23日在A18站高鐵桃園站前廣場、光的遊戲場，A19桃園體育園區站周邊都有大型燈籠展出，桃園各區也有特色作品。另外，台灣燈會每天下午3點都會發放限量小提燈「蹓蹓蛇」供民眾領取。

台北燈節今年的主題為「蛇來運轉」，將在中山堂廣場設置主燈「福蛇豆豆」，還有在中華路、西門與北門設置展區，從1月24日起就有城市光廊，全區燈組及展演活動從2月2日開始至16日，今年也恢復發放小提燈。新北燈會的主題是「靈蛇獻瑞 一起PLAY」，1日起在新北大都會公園沿岸舉辦，並發放小提燈「蛇燈精靈」。







台北燈節主燈「福蛇豆豆」。（台北燈節官網）

竹北小燈籠有2款

新北平溪區每年都會有放天燈的活動，今年主題則是「金蛇呈祥 好運蛇進來」，8日會在平溪國中舉行、12日會在十分廣場施放天燈；新竹竹北市東興圳公園8日至23日會有「東興圳光藝節」，18、19日會有結合光影藝術與音樂舞蹈的表演，竹北光節則主打2款「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」可愛提燈。

苗栗6日起到14日舉辦傳統的「火旁龍」，會有貓裏客家龍競技、嘉年華、舞龍謝神等儀式讓民眾觀賞；中台灣元宵燈會今年是在台中舉辦，以上半身為女性、下半身為蛇的「女媧」作為主燈，8日至23日期間還會有「甜甜蛇」從下午3點半開始發放；台中石岡則有「石岡花漾藝術燈節」，會場的燈飾相當有浪漫氛圍。







竹北光節小提燈。（鄭朝方臉書）

特色卡通紙雕、竹燈籠

彰化有「月影燈季」、「員林燈會」等大型活動，南投也舉辦「南投燈會」、「竹藝燈會」，從現代的大燈籠與傳統的竹燈籠都可觀賞；雲林的北港、斗六與虎尾則有小型的燈會展出；高雄則是搭配知名的「吉伊卡哇」結合精緻紙雕工藝，打造出全台最目前最搶手的吉伊卡哇小提燈。













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