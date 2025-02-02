醫師看韓劇「外傷重症中心」有點難過 台大院長早說過

韓劇「外傷重症中心」近來正夯，劇中描述外傷重症醫師搶救病人的情形，Icu醫生陳志金也在臉書分享，劇中真實的反映台韓醫界的現況，其中看到醫院盈餘排名第一名殯儀館、第二名停車場、第三名餐廳，他有點難過，原來韓國和台灣那麼像。

陳志金說，韓劇「外傷重症中心」只有短短8集，他2天追完，劇情當然很誇張，但也很真實的反映台韓醫界的現況，不知道會不會帶動選外科、外傷科的熱潮？還有，韓劇厲害的醫生，都要去戰地、沙漠磨練就對了。

其實，台大醫院長吳明賢去年參與公開場合時，針對健保總額、點值議題曾提到，南韓跟台灣很像，健保評比數一數二，但許多年輕醫師改走醫美、五官科，及輕鬆的科別，而小兒科、很累的、醫療糾紛多的科別則沒有人願意從事。

吳明賢指出，他關心健保能不能永續，但相關醫療支出也不能全部交由醫療院所承擔，否則醫院無法從醫療本業有剩餘，都要多蓋幾座停車場、美食街因應，這對醫院的永續不健康，也沒有多餘的錢拿出來做研究。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，從全世界醫院經營管理來說，有相似的地方，也有不同的地方，相同的現象是，新一代醫師的行醫使命感有所改變，造成醫美當道，急重症科別乏人問津；因此，在台灣、南韓的醫院多看到「美（美食街）停（停車場）企業」的發展。

洪子仁曾到南韓多家醫院參訪，他說，令人驚訝的是，南韓許多醫院內告別式的場所設置在一樓，方便民眾拜祭，醫院內的美食街規模，更如台灣百貨公司的美食街，規模相當的大，真的令人難以想像。

「美停企業如此的現象，常只會出現在台、韓，歐美、日本就不常見。」洪子仁說，主因是南韓、台灣門診醫療屬於封閉式系統，且民眾就醫可近性高、就醫自由，門診醫療量高，帶動醫院美食街、停車場的生活輔助需求及收益，但像是美國醫學中心門診量一天約300、400人，日本醫學中心一天也不到1000人，該項收入就會有限，。