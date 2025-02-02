收假好痛苦 人力銀行傳授七招開工日成功登入工作狀態

長達九天的春節假期即將結束，許多人會深陷在放假即將結束的失落感，情緒低落提不起勁，對此1111人力銀行特地整理出「七大收心攻略」，提醒上班族採取漸進式調整作息，以利開工日身心能順利登入工作模式。

1.身體記憶

放假期間可能熬夜或狂睡補眠而打亂生活秩序，建議在收工前兩天開始，慢慢調整到工作時的規律作息，依照平時上班時間起床梳洗，讓身體記憶重新適應生活節奏。

2. 開工穿搭

趁著收假日最後一天，檢視搭配接下來一周的工作場合服裝，穿上個人幸運色系服飾達到開運效果，搭配耳環飾品點綴，讓心情調整到職場如戰場模式，透過儀式感來達到最佳工作狀態。

3. 保持運動

過年期間免不了放縱大吃，適度運動可以促進分泌腦內啡，減輕假期結束的情緒低落感，還可以減脂瘦身一舉數得，透過跑步、瑜伽、TRX重回健康身心靈行列，新的一年持續動起來吧！

4. 設定目標

設定短期、具體的目標，例如不搭電梯上下樓、不吃油膩早餐、減少手搖飲料次數、自行準備環保杯等，給自己設定容易達成的明確目標，讓美好的生活小確幸成就感，驅動自己成為更好的人。

5. 辦公環境

將辦公桌換上新的文具、擺飾、植物以及開運小物，營造舒適的工作環境，映入眼簾的辦公場域視野煥然一新，也能夠提醒自己新年新氣象，要有新作為，讓辦公環境充滿鼓勵正向的職場氛圍。

6. 同事互動

連假期間不妨和同事以及主管保持聯繫，傳送問候拜年的祝福貼圖，適時刷存在感，有助於夥伴彼此關係的經營，也能培養更多工作默契，用輕鬆溫暖的工作氛圍，開啟新的一年。

7. 證件勿忘

長達九天連假可能會搭配不同包包出遊，證件、皮夾、悠遊卡會散落在各個包包裡，提醒上班族在收假日要先檢視公司門禁卡、信用卡、皮夾、口罩是否備妥，才不會開工第一天就不得其門而入！當然女性上班族「化妝包」也很重要，開運妝容可以為自己帶來好人緣，最後別忘了重要的生財工具，包括手機、平板、筆電都要充電備妥，用優雅的姿態迎向開工日。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，歡樂的春節年假，能讓上班族徹底釋放平日累積的壓力，不想得到「收假症候群」，不妨考慮七大收心攻略，利用儀式感讓身心提前回到工作狀態，取得上班與休假之間的完美平衡，也建議上班族開工後著手規劃下一次的假期，將下次出遊當成犒賞自己的目標，也能達到快速收心之效。