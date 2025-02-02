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9天年假結束不想面對上班 「廢寢忘食」4妙招幫助恢復好心情

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供

今天農節初五俗稱「隔開」，也是民間的開工日，但剛好遇到假日，明天才正式上班。很多人面對結束9天年假要工作了，心情不美麗，感到焦慮或不想面對，宜蘭縣社區心理衛生中心整理「廢·寢·忘·食」收心小妙招，建議大家吃飽、睡好、勤運動，有好的身體就有好心情。

妙招1「廢」，接受焦慮與憂鬱：忽然要調整作息，進入緊湊的生活型態，每個人都難免會有一些焦慮與憂鬱，這是大腦正在把自己拉回工作狀態，也是保護自己避免發生危險的機制。當發生焦慮、憂鬱狀況時無須驚慌，可以到外面踏青或把握最後一點時間，盡情耍廢。

妙招2「寢」，恢復規律作息：連假九日除了外出踏青，應該也有不少人選擇在家追劇、打電動，或與家人朋友聚會，一旦盡興難免忘了時間；開工後，除了設鬧鐘提醒自己起床外，也可以設鬧鐘提醒自己睡覺，藉此恢復規律作息。

妙招3「忘」，趁早規劃行程：雖然開工了，但緊接著就有228連假，可以趁早規劃下一個休假行程，或趁此機會設立一些小目標，給自己一些期待，忘卻繁瑣的生活所帶來的壓力。

妙招4「食」，吃飽睡好勤運動：有好的身體就有好心情，開工日幫自己準備一份豐盛的早餐，維持營養均衡的飲食，睡前1小時盡量不要滑手機，建立運動習慣，不僅可以促進身體健康，也能維持情緒穩定。

衛生局長徐迺維祝福大家蛇來運轉，若民眾在收假後一周仍感到焦慮，或生活中有其他事情導致憂鬱狀況，嚴重影響工作及日常生活等，都可洽詢縣內社區心理衛生中心，員山鄉社區心理衛生中心03-9220885、羅東鎮社區心理衛生中心03-9513880。

除了情緒困擾諮詢外，兩處社區心衛中心也會針對長者、職場勞工、青少年、兒童、孕產婦、照顧者等年齡層規劃各項宣導活動，請關注縣衛生局粉絲專頁。

9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供
9天年假即將結束，很多人感到焦慮，甚至不想面對上班，宜蘭縣社區心理衛生中心教你「廢寢忘食」4妙招，幫助恢復好心情。圖／衛生局提供

憂鬱 衛生局 運動

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