春節診間不少呼吸道疾病患者 醫：穿暖、戴口罩防染病

春節假期接近尾聲，民眾陸續準備開工。針對診間在大年初四出現不少腸胃炎、流感或類流感症狀的患者，醫師指出，目前感染呼吸道病毒的病例數呈現下降趨勢，民眾若有身體不適，應盡速就醫。

開業耳鼻喉科醫師李典憲在臉書指出，大年初四診所開工後，前來看診的230名患者中，有近半數是腸胃炎，他們除了上吐下瀉，大多伴隨發燒與肌肉酸痛的症狀。另有不少是流感或類流感症狀的病人，其中5人經快篩驗出A型流感陽性，部份流感病人也有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，容易與腸胃炎搞混。還有1名咳嗽合併發燒超過1周的兒童，起初以為是流感，但經快篩驗出流感陰性，後來才發現是黴漿菌陽性，所幸病人皆得到適當治療。

流感病毒有A、B及C型，在台灣主要引起季節性流感流行為A型及B型流感病毒，民眾感染流感後，可能出現流鼻涕、咳嗽、發燒、頭痛、肌肉痛、喉嚨痛及疲倦等症狀，或伴隨噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發重症，增加死亡風險。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，秋冬季是感染呼吸道病毒的高峰，但目前病例數呈現下降趨勢，民眾無須過於憂心，不過年節期間闔家團圓或一同出遊，可能無法像平時一樣保持社交距離。若要預防生病，他建議可從保持個人衛生習慣、穿戴禦寒衣物做起，若有身體不適時，則應戴上口罩、盡速就醫。

衛福部疾管署已自今年1月1日起擴大公費流感疫苗施打對象，提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，直至疫苗用罄為止。黃高彬提醒，民眾若感染流感後想打疫苗，宜在病症痊癒約一周後、無相關症狀時再接踵，盡快打疫苗，也能保護自己與家人。