快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

國5宜蘭-頭城車多 下午6大地雷路段曝 民眾北返多避開

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向240公里處事故。圖／高公局提供
國1北向240公里處事故。圖／高公局提供

今天是初五，也是春節連假最後一天，交通部高公局表示，截至中午11時止，除上午國道除國5北向宜蘭至頭城車多，其餘路段行車大致正常，預判今下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里等6大路段，建議用路人上路時掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.7百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，上午國道除國5北向宜蘭至頭城車多，其餘路段行車大致正常。

今天上午發生3起追撞事故，上午9時18分，於國1北向仁德系統入口處發生3輛小客車追撞事故，占用入口車道，於上午9時46分排除。

中午11時，於國1北向235.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時10分排除，造成後方車流回堵2公里。

中午11時19分，於國1北向240公里處發生2輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中線車道，於上午11時36分排除，造成後方車流回堵3公里。均影響整體車流運行。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另提醒，今日北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛人行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及謹慎變換車道，以維行車安全。

國1北向仁德系統入口處事故。圖／高公局提供
國1北向仁德系統入口處事故。圖／高公局提供
0202北區北向。圖／高公局提供
0202北區北向。圖／高公局提供
0202中區北向。圖／高公局提供
0202中區北向。圖／高公局提供
國1北向235.7公里處事故。圖／高公局提供
國1北向235.7公里處事故。圖／高公局提供
0202南區北向。圖／高公局提供
0202南區北向。圖／高公局提供

國道 春節交通 車道

延伸閱讀

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

蘇花路廊還有13500輛車尚未北返 預估「這些路段」塞到晚上

宜蘭春節車禍又一樁！休旅車、廂型車相撞 11人送醫均輕傷

初四恐湧北返車潮！高工局估達平日1.6倍 11重點壅塞路段一次看

相關新聞

蘇花路廊還有13500輛車尚未北返 預估「這些路段」塞到晚上

春節收假日，蘇花路廊昨天北上交通量1萬8750輛，估計今天尚有1萬3500輛未北返，統計今天截至上午10時，蘇花路廊南下...

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

農曆春節9天假期今收假，高速公路局指出，今天13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，目前已有不少返工的民眾正塞在國道上。有網友開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，係因國道開放大客車行駛路肩，可以免去塞車之苦，有人表示「宜蘭北上一小時就到台北」。

過年急診室塞爆 醫曝「天邊孝子症候群」發作

長達9天年假，各醫院急診室都是車水馬龍，患者以類流感和腸胃炎症狀為大宗。秀傳紀念醫院首席醫療副院長李佳穎表示，在急診就醫...

明起開工兩波冷氣團+雨神相迎 氣象署：又濕又冷低溫下探8度

九天年假今結束，明天要上班了，且不少人要補班連上六天，開工這一周有兩波冷氣團報到，又濕又冷，只有周二水氣偏少，其他時間雨...

海洋舞者鬼蝠魟意外喪命 經380日變飛天魔毯翱翔海科館

瀕危魚類鬼蝠魟的鰭有如翅膀，在海中姿態極為優雅，不幸的是有尾還是「少女期」的鬼蝠魟，誤中延繩釣漁船的魚鉤喪命。官、民團隊花了380天，從剝皮到復皮，做成栩栩如生的標本。鬼蝠魟「復活」後，懸吊在海科館主題館5樓廊道，活靈活現的俯衝姿態，宛如飛天魔毯，一如預期成為打卡熱點。以下就來看看團隊是如何讓被命名為「蝠妹」的鬼蝠魟再漂亮起來的吧！...

剷「過年肥」 營養師：超過這時間還不減會變頑固脂肪

今年春節終於告一段落，長達9天的假期聚餐多，食物攝取熱量也比平常多了2倍以上，不少人年假結束後，體重直線上升。營養師蔡宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。