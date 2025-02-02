國5宜蘭-頭城車多 下午6大地雷路段曝 民眾北返多避開

今天是初五，也是春節連假最後一天，交通部高公局表示，截至中午11時止，除上午國道除國5北向宜蘭至頭城車多，其餘路段行車大致正常，預判今下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里等6大路段，建議用路人上路時掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.7百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，上午國道除國5北向宜蘭至頭城車多，其餘路段行車大致正常。

今天上午發生3起追撞事故，上午9時18分，於國1北向仁德系統入口處發生3輛小客車追撞事故，占用入口車道，於上午9時46分排除。

中午11時，於國1北向235.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時10分排除，造成後方車流回堵2公里。

中午11時19分，於國1北向240公里處發生2輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中線車道，於上午11時36分排除，造成後方車流回堵3公里。均影響整體車流運行。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。