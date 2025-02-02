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蘇花改北返午後湧現車潮 公路局預估1萬多輛車還沒上路
今天是春節連假收假日，上午蘇花路廊北上車流較多，公路局預估還有1萬3500輛北上車流，中午後將出現車潮，塞車狀況將持續到晚上才會減少；警方視車流狀況，將在崇德管制站實施分流管制措施。
公路局東區養護工程分局表示，昨天已有許多民眾提前開車北返，蘇花路廊上午9時湧現北返車潮，每小時交通量約在900至1000輛左右，塞車狀況直至晚上11時才逐漸趨緩，蘇花路廊日交通量為北上1萬8750輛次、南下則有5908輛次。
今天是春節連假最後一天，上午蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1102輛，北上花蓮往宜蘭方向為4799輛，崇德北上至蘇澳，旅行時間約75分。
東工分局表示，雖然蘇花路廊整體運行順暢，不過預估今天北上車流量仍有約1萬3500輛，車多壅塞時段預估從中午持續至晚間，依過往車流狀況，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段等，可能會有車多情形。
新城警分局表示，今天台9線北返車輛較南下車流多，車輛均能保持在一定均速並遵守標誌、標線及相關限速行駛；已加強線上巡邏，隨時掌握車流狀況，如有壅塞的情況發生，將立即調派警力到場加強疏導、管制，防止違規行為及交通事故的發生，讓遊客均能平安返家。
東工分局提醒用路人，適時彈性調整行程以避開壅塞，或多搭乘大眾運輸服務，行前請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛以確保行車安全；行駛途中請留意路況資訊、進入隧道前記得打開大燈，以及利用「幸福公路」App掌握即時路況訊息。
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