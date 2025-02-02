蘇花路廊還有13500輛車尚未北返 預估「這些路段」塞到晚上

春節收假日，蘇花路廊昨天北上交通量1萬8750輛，估計今天尚有1萬3500輛未北返，統計今天截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量1102輛，北上花蓮往宜蘭方向為4799輛，建議經由蘇花路廊北上的用路人行駛蘇花改，比較節省時間。

蘇花路廊分成台9線的蘇花改與舊蘇花公路的台9丁線，收假日的前一天大量車流湧現，直至晚間11時才逐漸趨緩，昨天的蘇花路廊日／交通量南下5908輛、北上1萬8750輛。

今天是春節連續假期最後1天，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量1102輛，北上花蓮往宜蘭方向為4799輛；另在旅行時間方面，上午10時崇德至蘇澳經台9線蘇花改旅行時間約75分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上之用路人行駛蘇花改路段，以節省旅行時間。

預估今天蘇花路廊北上方向車流量仍有約1萬3500輛，車多壅塞時段會從中午持續至晚間。依據過往疏運狀況研判，比較容易塞車的路段，包括「南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德」等北上的路段極可能車多壅塞，呼籲用路人提前規劃，避開車多時段。

公路局東區養護工程分局提醒民眾，請適時彈性調整行程以避開壅塞或多搭乘大眾運輸，行前請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛，確保行車安全。