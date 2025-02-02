快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

蘇花路廊還有13500輛車尚未北返 預估「這些路段」塞到晚上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花路廊今天尚有1萬3500輛車未北返，直至晚間11時才會紓解，建議經由蘇花路廊北上的用路人，行駛蘇花改，比較節省時間。圖／警方提供
蘇花路廊今天尚有1萬3500輛車未北返，直至晚間11時才會紓解，建議經由蘇花路廊北上的用路人，行駛蘇花改，比較節省時間。圖／警方提供

春節收假日，蘇花路廊昨天北上交通量1萬8750輛，估計今天尚有1萬3500輛未北返，統計今天截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量1102輛，北上花蓮往宜蘭方向為4799輛，建議經由蘇花路廊北上的用路人行駛蘇花改，比較節省時間。

蘇花路廊分成台9線的蘇花改與舊蘇花公路的台9丁線，收假日的前一天大量車流湧現，直至晚間11時才逐漸趨緩，昨天的蘇花路廊日／交通量南下5908輛、北上1萬8750輛。

今天是春節連續假期最後1天，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量1102輛，北上花蓮往宜蘭方向為4799輛；另在旅行時間方面，上午10時崇德至蘇澳經台9線蘇花改旅行時間約75分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上之用路人行駛蘇花改路段，以節省旅行時間。

預估今天蘇花路廊北上方向車流量仍有約1萬3500輛，車多壅塞時段會從中午持續至晚間。依據過往疏運狀況研判，比較容易塞車的路段，包括「南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德」等北上的路段極可能車多壅塞，呼籲用路人提前規劃，避開車多時段。

公路局東區養護工程分局提醒民眾，請適時彈性調整行程以避開壅塞或多搭乘大眾運輸，行前請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛，確保行車安全。

國5北上蘇澳至頭城各入口匝道，從今天上午8時啟動匝道儀控，北返車流漸增。宜蘭警方今天在國5交流道及蘇花改沿線加強警力部署，全力投入交通疏導工作，籲請用路人耐心駕駛，勿插隊爭道，提醒用路人今天下午1時至6時國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，11時至晚上８時蘇花路廊北向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改北向路肩開放大客車行駛，請駕駛依標誌、標線通行，以免違規受罰。

蘇花路廊今天尚有1萬3500輛車未北返，直至晚間11時才會紓解，建議經由蘇花路廊北上的用路人，行駛蘇花改，比較節省時間。圖／警方提供
蘇花路廊今天尚有1萬3500輛車未北返，直至晚間11時才會紓解，建議經由蘇花路廊北上的用路人，行駛蘇花改，比較節省時間。圖／警方提供

宜蘭 春節交通 蘇花改 蘇花路廊

延伸閱讀

花蓮男疑騎自行車闖平交道 遭自強號撞上！送醫不治

宜蘭春節車禍又一樁！休旅車、廂型車相撞 11人送醫均輕傷

副總統回娘家 蕭美琴到花蓮發紅包民眾大喊「我愛妳」

宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 滾滾財氣一整年

相關新聞

蘇花路廊還有13500輛車尚未北返 預估「這些路段」塞到晚上

春節收假日，蘇花路廊昨天北上交通量1萬8750輛，估計今天尚有1萬3500輛未北返，統計今天截至上午10時，蘇花路廊南下...

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

農曆春節9天假期今收假，高速公路局指出，今天13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，目前已有不少返工的民眾正塞在國道上。有網友開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，係因國道開放大客車行駛路肩，可以免去塞車之苦，有人表示「宜蘭北上一小時就到台北」。

過年急診室塞爆 醫曝「天邊孝子症候群」發作

長達9天年假，各醫院急診室都是車水馬龍，患者以類流感和腸胃炎症狀為大宗。秀傳紀念醫院首席醫療副院長李佳穎表示，在急診就醫...

明起開工兩波冷氣團+雨神相迎 氣象署：又濕又冷低溫下探8度

九天年假今結束，明天要上班了，且不少人要補班連上六天，開工這一周有兩波冷氣團報到，又濕又冷，只有周二水氣偏少，其他時間雨...

海洋舞者鬼蝠魟意外喪命 經380日變飛天魔毯翱翔海科館

瀕危魚類鬼蝠魟的鰭有如翅膀，在海中姿態極為優雅，不幸的是有尾還是「少女期」的鬼蝠魟，誤中延繩釣漁船的魚鉤喪命。官、民團隊花了380天，從剝皮到復皮，做成栩栩如生的標本。鬼蝠魟「復活」後，懸吊在海科館主題館5樓廊道，活靈活現的俯衝姿態，宛如飛天魔毯，一如預期成為打卡熱點。以下就來看看團隊是如何讓被命名為「蝠妹」的鬼蝠魟再漂亮起來的吧！...

剷「過年肥」 營養師：超過這時間還不減會變頑固脂肪

今年春節終於告一段落，長達9天的假期聚餐多，食物攝取熱量也比平常多了2倍以上，不少人年假結束後，體重直線上升。營養師蔡宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。