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過年急診室塞爆 醫曝「天邊孝子症候群」發作

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
過年期間診所、醫院門診休診，病人都往醫院急診跑。本報資料照片
過年期間診所、醫院門診休診，病人都往醫院急診跑。本報資料照片

長達9天年假，各醫院急診室都是車水馬龍，患者以類流感和腸胃炎症狀為大宗。秀傳紀念醫院首席醫療副院長李佳穎表示，在急診就醫類型中，有一種屬於「天邊孝子症候群」，年節的時候才回家，卻責怪平日負責照顧的親人沒有照顧好父母，特地帶著長輩去急診看病展現孝心。

李佳穎指出，平日工作忙碌的天邊孝子回家後，發現父母親腰痛2、3個月，或是慢性病沒有好轉，過年期間硬是要掛急診。其實這些腰酸背痛已經持續好一陣子，慢性病也沒有看急診的必要，而且急診是依「檢傷分類」級數決定看診的優先順序，就醫反而會需等候較久時間，暴露在感染風險中。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，過年期間，平日住在遠方的孝順子女終於返鄉，因平常不在患者身邊、未參與照顧工作，會「突然」表現出關心，且責怪家人照顧不周。基於內心的自責與愧疚，就會想帶父母去看醫生，偏偏這時候只有提供急診服務。

陳志金分享，急診室壅塞還有幾個原因，包括返鄉人潮和家人群聚、圍爐，製造了極佳的病毒傳播條件，全台南北交流，若同時感染不同病毒株時，還會產生重組病毒。農曆春節天氣變化大，部分地區溫度相當低，天冷的話，心肌梗塞、腦中風、氣喘等病號也會比較多。

另外，新年大吃大喝，消化不良、腸胃炎、食物過敏、酒醉、痛風發作的人增加許多。陳志金指出，不少人利用年假出多，車多易塞，且長途路程可能疲勞駕駛，容易發生車禍意外。根據歷年交通事故資料分析，連假期間因車流量大，是交通意外的高峰期。

陳志金提醒，好不容易回家，就好好的陪父母，關心長輩可以多準備一些補品、保健食品、止痛貼布等，並提醒均衡飲食、定時量血壓。如果要安排就診，可以協助長輩上網預約相關科別，在年後的門診報到，避免到醫院現場排隊等掛號，而且人多的地方，老人家被感染風險也會比較高。

父母 長輩 陳志金

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