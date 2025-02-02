春節穩定物價政策 中油：明日起汽、柴油價格不調整

瀕危魚類鬼蝠魟的鰭有如翅膀，在海中姿態極為優雅，不幸的是有尾還是「少女期」的鬼蝠魟，誤中延繩釣漁船的魚鉤喪命。官、民團隊花了380天，從剝皮到復皮，做成栩栩如生的標本。鬼蝠魟「復活」後，懸吊在海科館主題館5樓廊道，活靈活現的俯衝姿態，宛如飛天魔毯，一如預期成為打卡熱點。以下就來看看團隊是如何讓被命名為「蝠妹」的鬼蝠魟再漂亮起來的吧！...

2025-02-02 13:00