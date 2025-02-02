明起開工兩波冷氣團+雨神相迎 氣象署：又濕又冷低溫下探8度

九天年假今結束，明天要上班了，且不少人要補班連上六天，開工這一周有兩波冷氣團報到，又濕又冷，只有周二水氣偏少，其他時間雨神也來報到。

中央氣象署預報員張承傳上午表示，明天強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，天氣轉為濕冷，北部、東半部和中南部雨變大，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8度。這波強烈冷氣團將持續到周三，周四白天冷氣團減弱，周六又有另一冷氣團南下，再度轉冷。

未來一周僅周二水氣偏少，其他時間迎風面地區容易降雨。張承傳指出，今天清晨有中層水氣通過台灣，中部以北、東半部出現局部短暫降雨，南部也有零星雨勢。白天之後水氣逐漸離開，降雨趨緩，僅有北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星降雨，中南部平地轉多雲。

但張承傳說，今天晚上起降雨增多，深夜後到明天清晨，迎風面地區降雨增多，北部、東半部、中南部山區降雨增多。明天受華南雲雨區東移影響，一整天降雨明顯，凌晨開始，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星雨勢。周二白天後水氣減少，清晨北部、東北部仍有零星降雨，白天只剩東部、東南部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉多雲。

張承傳表示，周三到周五水氣再增多，桃園以北、東半部、中南部山區仍有局部零星降雨，其他地區多雲。周六華南雲雨區再度東移，降雨增多，包括北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨。

溫度方面，張承傳指出，今天受東北季風影響，北部、東北部天氣偏涼，白天高溫18到20度，中南部、東部高溫約20到24度；明天強烈冷氣團南下，氣溫一路下滑，北部及宜蘭10到17度，中部12到19度，南部14到23度，花東14到21度。

張承傳指出，強烈冷氣團周二、周三影響台灣，各地天氣寒冷，中部、南部白天高溫18度，北部白天15到16度；最冷時間點將落在周三清晨，中部以北、東北部低溫約8到10度，其他地區12到13度。

張承傳表示，周四強烈冷氣團減弱，溫度慢慢回升，周五白天各地高溫可回到20度，早晚偏涼。周六還有另一波冷空氣南下，強度有機會達大陸冷氣團等級，周六、周日天氣將再轉冷。