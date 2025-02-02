宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

農曆春節9天假期今（2日）收假，高速公路局指出，今天13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，目前已有不少返工的民眾正塞在國道上。有網友開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，係因國道開放大客車行駛路肩，可以免去塞車之苦，有人表示「宜蘭北上一小時就到台北」。

一名網友在Threads貼文表示，他於春節連假期間至宜蘭，回程返回台北時選擇搭乘客運，由於客運可於國道行駛路肩，省下不少塞車的時間，讓他開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，根據他所拍攝的影片可見，一旁的汽車都塞在車陣中，唯獨大客車於路肩通行無阻。

其他網友紛紛留言「開掛只能開到雪隧前，但這段外掛也能讓人少了好幾小時」、「這段開外掛真的已經夠了，假日去宜蘭等這段等到膀胱爆炸，何況是過年」、「真的，以前還沒開放大客車行駛路肩，那時去台北根本要塞三個多小時以上才到」、「真的超塞又加上管制」、「而且客運很便宜，礁溪到板橋只要85元」、「聰明人的選擇」、「省了幾小時還可以解放雙手滑手機」。

也搭乘客運的網友感同身受並留言「沒錯，我初一坐客運到宜蘭，然後宜蘭再坐回台北順暢無阻，因為隧道裡面其實沒有很塞」、「我跟朋友初三從宜蘭出發去淡水，我們已經在搭捷運的路上，朋友還塞在雪隧中，春節北上客運真的是最好的選擇，我兒子還在窗邊對著塞車的車子揮手說掰掰」。