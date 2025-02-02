快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

聯合新聞網／ 綜合報導
春節連假邁入最後一天，交通部高公局預估國道交通量將高於平日運量1.3倍，其中推估最壅塞路段均為北向為主。國五車潮回堵示意圖。 聯合報系資料照
春節連假邁入最後一天，交通部高公局預估國道交通量將高於平日運量1.3倍，其中推估最壅塞路段均為北向為主。國五車潮回堵示意圖。 聯合報系資料照

農曆春節9天假期今（2日）收假，高速公路局指出，今天13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，目前已有不少返工的民眾正塞在國道上。有網友開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，係因國道開放大客車行駛路肩，可以免去塞車之苦，有人表示「宜蘭北上一小時就到台北」。

一名網友在Threads貼文表示，他於春節連假期間至宜蘭，回程返回台北時選擇搭乘客運，由於客運可於國道行駛路肩，省下不少塞車的時間，讓他開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，根據他所拍攝的影片可見，一旁的汽車都塞在車陣中，唯獨大客車於路肩通行無阻。

其他網友紛紛留言「開掛只能開到雪隧前，但這段外掛也能讓人少了好幾小時」、「這段開外掛真的已經夠了，假日去宜蘭等這段等到膀胱爆炸，何況是過年」、「真的，以前還沒開放大客車行駛路肩，那時去台北根本要塞三個多小時以上才到」、「真的超塞又加上管制」、「而且客運很便宜，礁溪到板橋只要85元」、「聰明人的選擇」、「省了幾小時還可以解放雙手滑手機」。

也搭乘客運的網友感同身受並留言「沒錯，我初一坐客運到宜蘭，然後宜蘭再坐回台北順暢無阻，因為隧道裡面其實沒有很塞」、「我跟朋友初三從宜蘭出發去淡水，我們已經在搭捷運的路上，朋友還塞在雪隧中，春節北上客運真的是最好的選擇，我兒子還在窗邊對著塞車的車子揮手說掰掰」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

國道 塞車 宜蘭 雪隧

延伸閱讀

奇異果別再用刀削！日網友「用水剝皮」驚呆眾人：光滑到療癒

年後剷肉不能拖！把握甩肉黃金期 2步驟擺脫「新年肥」

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

想轉換跑道嗎？獅子座被挖角、水瓶大放異彩 看12星座「2025轉職運」排行榜

相關新聞

蘇花路廊還有13500輛車尚未北返 預估「這些路段」塞到晚上

春節收假日，蘇花路廊昨天北上交通量1萬8750輛，估計今天尚有1萬3500輛未北返，統計今天截至上午10時，蘇花路廊南下...

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

農曆春節9天假期今收假，高速公路局指出，今天13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，目前已有不少返工的民眾正塞在國道上。有網友開心直呼「假日來宜蘭，坐客運等於開外掛」，係因國道開放大客車行駛路肩，可以免去塞車之苦，有人表示「宜蘭北上一小時就到台北」。

過年急診室塞爆 醫曝「天邊孝子症候群」發作

長達9天年假，各醫院急診室都是車水馬龍，患者以類流感和腸胃炎症狀為大宗。秀傳紀念醫院首席醫療副院長李佳穎表示，在急診就醫...

明起開工兩波冷氣團+雨神相迎 氣象署：又濕又冷低溫下探8度

九天年假今結束，明天要上班了，且不少人要補班連上六天，開工這一周有兩波冷氣團報到，又濕又冷，只有周二水氣偏少，其他時間雨...

海洋舞者鬼蝠魟意外喪命 經380日變飛天魔毯翱翔海科館

瀕危魚類鬼蝠魟的鰭有如翅膀，在海中姿態極為優雅，不幸的是有尾還是「少女期」的鬼蝠魟，誤中延繩釣漁船的魚鉤喪命。官、民團隊花了380天，從剝皮到復皮，做成栩栩如生的標本。鬼蝠魟「復活」後，懸吊在海科館主題館5樓廊道，活靈活現的俯衝姿態，宛如飛天魔毯，一如預期成為打卡熱點。以下就來看看團隊是如何讓被命名為「蝠妹」的鬼蝠魟再漂亮起來的吧！...

剷「過年肥」 營養師：超過這時間還不減會變頑固脂肪

今年春節終於告一段落，長達9天的假期聚餐多，食物攝取熱量也比平常多了2倍以上，不少人年假結束後，體重直線上升。營養師蔡宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。