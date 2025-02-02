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春節連假急診忙翻 屏基：近9成腸胃道不適、呼吸道感染

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。圖／屏基提供
春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。圖／屏基提供

春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。

屏基觀察，今年與前兩年不同的是，腸胃道不適病人達1548人次，占就醫人次55.88％，其中胃腸炎及腹痛1166人次。因急性上呼吸道感染、支氣管肺炎、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診的民眾則有928人次，33.5％。

屏基急診部主任王建銘說，民眾出外踏青走春，抵抗力較弱小孩及老人，即使到戶外最好還是戴口罩，以免傳染。不要暴飲暴食，丟棄存放過久、反覆加熱、不新鮮的食物，有腸胃宿疾的民眾，盡量避免不易消化的食物。有高血壓、糖尿病等慢性病的病人仍要注意天氣變化及飲食，按醫囑服藥，切勿因出遊、聚餐而停藥，導致血壓血糖忽高忽低。

屏基指出，2023到2025年春節期間急診就醫人次，2022年1月21到26日就診總人次2136人次，呼吸道891人次，腸胃道597人次；2024年2月9到14日總人次1991人次，呼吸道884人次，腸胃道493人次；今年1月27日到2月1日總人次2770人次，呼吸道928人次，腸胃道1548人次。跟前兩年相比，腸胃道不適今年暴增2到3成。

春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。圖／屏基提供
春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。圖／屏基提供
春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。圖／屏基提供
春節連假尾聲，屏東基督教醫院統計1月27日到2月1日急診就醫人次湧近2770人次，其中89.4％是腸胃道及呼吸道疾病病人，今年與前兩年不同是腸胃道不適今年就占55.88％。圖／屏基提供

屏東 支氣管 春節

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