初五北返車潮湧現 省道6大地雷路段估車多壅塞

今天是初五，也是春節連假最後一天。交通部公路局預測，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含台61線鳳鼻-香山路段（北向）、台61線竹南路段（北向）等6大路段，另有18個短途旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

昨天午後各地北返車潮已逐漸湧現，截至昨日晚間6時，部分省道路段仍有車多或壅塞情形，包含台61線線西至中彰大橋路段北向、台15線竹港大橋路段北向、台9線草埔森永隧道路段南向、台9線觀音谷風隧道路段北向、台61線白沙屯至觀海大橋路段北向及台15線浸水橋至竹港大橋路段北向。

公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（1日）西部國道客運共計行駛5030班次，疏運69013人，疏運人數較前日（1月31日）減少32.9%；東部國道客運路線共計行駛1048班次，疏運2萬1642人，疏運人數較前日減少32.3%。

公路局預估，今日返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含台61線鳳鼻-香山路段（北向），台61線竹南路段（北向），台61線中彰大橋（北向與南向），台9線蘇花路廊（北向），台9線南迴公路（往屏東），台1線水底寮-楓港（北向） 等省道為易壅塞路段。

部分短途旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，包含台74線台中環線接國3之快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統(東向與西向)、台88線鳳山-五甲(西向)等銜接高速公路為易壅塞路段。

另還有台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台3線大溪路段（南向與北向）、台2線福隆路段（西向）、台9線礁溪路段（北向）、台2線萬里-大武崙（東向與西向），台9線新店-烏來（南向與北向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（南向與北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台3線大湖路段（南向）、台21線日月潭（南向）、台17線南鯤鯓代天府（北方）等。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於114年春節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。