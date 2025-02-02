診所爆滿一天230人 醫：看到快虛脫「這類」患者最多

過年期間，基層診所多休診，但有醫師指出，昨天診所開工，立即湧進大量患者，「下診時整個人快虛脫了」。耳鼻喉科醫師李典憲昨天在臉書分享，初四診所開工，病人真的超級多，一整天看了230人，其中腸胃炎病人非常多，幾乎占了快一半。

李典憲說，腸胃炎病人除了上吐下瀉，蠻多伴隨著發燒跟肌肉痠痛；另外，流感或有類流感症狀的病人也不少，共驗到5位A型流感陽性病人，部分流感病人也有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，有時候病人會和腸胃炎有點搞混，幸好流感快篩可以協助判斷。

李典憲指出，昨天有收治一名11歲小朋友，咳嗽、發燒超過一周，一開始以為是流感，但流感快篩是陰性，後來加做黴漿菌快篩，才發現是感染了黴漿菌，隨後也立即開立抗生素治療。

衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，年節期間，民眾南來北往，外出旅遊、用餐機會增加，多容易感染病菌，其中流感、腸胃炎患者多，為在可預期範圍，另天氣寒冷，也需多注意心肌炎、肺炎等，依往年經驗，預計過完年後，本周門、急診患者將會上升，疾病類別還需進一步分析，但疾管署會密切監控，預計下周病人數才會開始逐漸降低。

曾淑慧說，近年來，過年期間腹瀉患者增加，多為受到諾羅病毒感染為主，腸胃炎主要症狀為水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。依患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被汙染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會較嚴重，尤其嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者等需要特別注意。

疾管署提醒，民眾務必落實勤洗手，注意飲食衛生，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或如生蠔的生食貝類水產品等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並盡速就醫或在家休息，避免接觸長者、幼兒，減少病毒傳播機會。