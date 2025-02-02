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南港北雲餐廳疑食物中毒延燒 累計就醫翻倍增至30人
北市南港「北雲餐廳」疑似食物中毒案延燒，不少民眾除夕至大年初二用餐後，陸續上吐下瀉、身體不適掛急診，北市衛生局統計昨天已16人就醫通報，不到24小時增至30人；至於醫院通報人數達6人以上，業者1月31日中午起被衛生局要求停業，迄今尚未申請復業。
該店Google評論有民眾反映，1月28日除夕夜用餐後，全家人集體上吐下瀉，也有老顧客全家近20人過年圍爐後，超過半數上吐下瀉，直呼很誇張。另有民眾1月30日初二與家人下午用餐，晚上共3人身體不適，嘔吐腹瀉、甚至有人不舒服送急診，也提及蝦子明顯臭掉；同樣是初二受害者的民眾，不滿店家除夕就知道，還能裝沒事繼續營業到初二，直呼太扯。
北市衛生局表示1月30日晚間陸續接獲醫院通報該店1月28日供應晚餐疑似食品中毒；食品藥物管理科長林冠蓁今表示，北市醫院通報截至今天上午9點共通報30位民眾，攝食日期包含1月28日11位、29日1位、30日18位。就醫民眾共食食材包含九孔、雞肉、米糕、佛跳牆、雞湯，以及清蒸魚、蝦子、豬勒排等食物。
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