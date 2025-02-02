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看房順路刮獎拼運氣 竟直接刮中百萬成家金
看房順路刮獎拼運氣，竟直接刮中百萬成家金，苗栗縣苑裡鎮「王子財神投注站」代理人王先生表示，幸運刮中百萬的是一名準備購屋的年輕男子，利用春節假期間請房仲帶看房子，當天剛看完一間很喜歡的房子，但房子的頭期款與手頭資金差約70幾萬。
王先生表示，該位年輕男子正在為了這差額煩惱時候，剛好在附近巷口看見一家彩券行，當下萌生刮獎試手氣的想法，就請房仲稍等立刻進店買了一張「2000萬超級紅包」，未料竟被財神眷顧就幸運刮中了100萬成家金。
王先生描述，該名中獎男子開心地大叫並立刻衝出彩券行外跟房仲說：「頭期款湊齊啦，我要買那間房，現在就立刻簽約！」
台彩表示，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月1日，已刮出3個2000萬元、141個100萬元。
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