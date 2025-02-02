寺廟名有靈感招財貓也助力 南投堂兄弟刮中百萬獎

春節連假進入倒數，但仍有不少民眾搶買刮刮樂，百萬大獎也不斷被刮中，南投縣草屯鎮惠德彩券行就有一對年輕堂兄弟摸完招財貓後幸運刮中百萬元。

惠德彩券行代理人陳先生表示，這對堂兄弟年初二跟家人一起到南投草屯惠德宮拜拜求財並祈求家人們平安順遂，返家路途經過彩券行，又看到店內一對招財貓對著他們招財，看到店內的微笑招財貓很可愛像是歡迎他們招手，便一起選購刮刮樂。

陳先生表示，這對堂兄弟陸續買了3張1000元面額刮刮樂，中獎後再換購3張「2000萬超級紅包」，在要刮開之前還先特別摸一摸招財貓，沒想到刮到最後一張就幸運中100萬，這對幸運的堂兄弟興奮得直高聲尖叫「我們中100萬元」了，還立刻打電話給請還在惠德宮拜拜的家人們也過來確認，全家人都開心不已直歡呼。

代理人陳先生笑說，過年前想說要為店內增加喜氣，特別去買招財貓來聚財，果真店裡被「幸運貓貓給造訪」刮出百萬獎。