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SUYA車聚親子同樂 經典90車友分享愛車故事

中央社／ 南投縣2日電

SUYA車聚是SUBARU車主聚會，近年動輒千輛齊聚，車友交流玩車心得，加上場地在樂園，成為親子活動；「經典90」車聚匯集歐、日經典車種，車友分享玩老車經驗及愛車故事。

選在民間合法封閉場地舉辦的SUYA車聚是專屬SUBARU車主聚會，車友互相交流玩車心得、欣賞他人改裝車，由於近年場地選在樂園，還有遊樂設施讓孩童遊玩，讓車聚適合全家大小同樂。

SUYA車聚主辦人「披薩」告訴中央社記者，車聚從2016年約60輛車逐年成長，2019年在苗栗縣飛牛牧場舉辦甚至破1500輛，2024年也破千輛。車聚主要讓車友交流、同樂且不收報名費，想去就去、想走就走，無拘無束。

披薩表示，SUBARU車主品牌忠實度、交流程度非常高，車友間特有「貼紙」文化，藉交換貼紙增加互動，車聚理念是有趣、流行與家庭，不少參加者一家大小當郊遊；另外，2025年可能是最後一次辦SUBARU單一品牌車聚，或許未來有整體規劃，讓車聚廠牌更多元。

除單一品牌聚會，「經典90」社團車友座駕多是具「年紀」汽車，品牌橫跨歐洲、日本車廠，豐田A70Supra車主Koma表示，現代汽車有科技感，但老車是駕駛、操控感，回到打檔駕駛樂趣，尤其老車越來越少，有環境能玩很棒。

經典90社長何華表示，社團成立第10年，約18萬5000名會員，匯集台灣各地老車愛好者，在全台各地不定期辦老車車聚；玩老車車友多為回憶年輕時代或圓夢，車主可能年輕時沒能力買下，這個夢就一直存在心裡，等年紀稍長、有點經濟能力就圓夢，或爸爸曾開過某款車，買老車是為家庭回憶。

何華說，老車最美是故事，他創立社團就是希望聽每名車主「說他們的故事」，有車主回憶與車同甘共苦，就是玩老車最棒、最美的部分。車聚時車主除交流維修保養，分享故事是很重要一環，為何買這輛車、背後有什麼故事，他很喜歡聽車友分享。

何華表示，如有人不學好，但為了目標、有夢去追而改變一生，從不務正業「8+9」變成認真工作向上青年；有車友小時候每天由爸爸開車載上學，後來家庭變故賣車，長大後就希望買回「回憶」送爸爸。

品牌 爸爸 車主

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