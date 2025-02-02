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國5恐怖夜..塞到今天凌晨1:30燈火通明 接近中午又要開始塞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5從昨晚塞到今天凌晨1時30分，雪隧前的路段燈火通明；今天上午車多，接近中午又要開始塞，請用路人提早規劃北返時段及路線。圖／翻攝高公局即時路況系統
國5從昨晚塞到今天凌晨1時30分，雪隧前的路段燈火通明；今天上午車多，接近中午又要開始塞，請用路人提早規劃北返時段及路線。圖／翻攝高公局即時路況系統

年假北返車流最大量！國5從昨天白天塞到黑夜，直至今天凌晨1時30分雪隧前的車流才紓解，用路人返家之路比平常多出一倍時間；今天還有4萬多輛車尚未北返，預估上午10時許車多壅塞，下午1時起高乘載管制，請民眾出發前了解路況，避開易塞時段。

9天年假今天是收假日，國5在昨天收假前一天爆出北返車流，雪隧前路段從昨天上午塞到夜晚，逾15小時龐大車流量沒斷過，多處路段紫爆時速甚至不到10公里，入夜後，塞到雪隧前數公里路段「燈火通明」。

尤其必須是國5沒塞，國5各交流道及平面道路才有可能紓解，所以包括國5坪林行控及縣警察局交通相關人員都忙到今天凌晨將近2時才休息；用路人北返比平多出一倍時間，更是怨聲載道。

根據統計，今天尚有4萬多輛車未北返，行控中心上午就會啟動北上匝道儀控，下午1時至6時高乘載道管制，請用路人提早規劃北返時間或走替代道路。

國5從昨晚塞到今天凌晨1時30分，雪隧前的路段燈火通明；今天上午車多，接近中午又要開始塞，請用路人提早規劃北返時段及路線。圖／翻攝高公局即時路況系統
國5從昨晚塞到今天凌晨1時30分，雪隧前的路段燈火通明；今天上午車多，接近中午又要開始塞，請用路人提早規劃北返時段及路線。圖／翻攝高公局即時路況系統
國5從昨晚塞到今天凌晨1時30分，雪隧前的路段燈火通明；今天上午車多，接近中午又要開始塞，請用路人提早規劃北返時段及路線。圖／翻攝高公局即時路況系統
國5從昨晚塞到今天凌晨1時30分，雪隧前的路段燈火通明；今天上午車多，接近中午又要開始塞，請用路人提早規劃北返時段及路線。圖／翻攝高公局即時路況系統

雪隧 高乘載管制

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