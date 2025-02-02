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如何克服春節後開學症候群 中醫師提因應方法：先睡飽再說

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院中醫部醫師梁雅淳提醒家長，觀察孩子是不是長假過後面臨上課，出現「開學症候群」。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部醫師梁雅淳提醒家長，觀察孩子是不是長假過後面臨上課，出現「開學症候群」。圖／台中慈濟醫院提供

今年寒假碰上春節，開學次日又是元宵，台中慈濟醫院中醫部醫師梁雅淳提醒家長，觀察孩子是不是長假過後面臨上課，出現「開學症候群」；她說中醫有4個相應於「開學症候群」的處理方法，家長可諮詢，協助孩子避開困擾。

梁雅淳醫師指出，「開學症候群」不是正式的診斷，常發生在長假結束、開學前後，孩子們對學校生活適應不良的狀況。

她說從中醫角度分析，會認為開學症候群大多是因為假期作息、飲食不正常導致的氣血不足、脾胃虛弱，及開學後學業、家庭等壓力造成肝氣鬱結、陰陽失調等問題造成；孩子會抱怨早上起床後感覺很累，早餐吃不下，中午和晚餐吃不多，晚上睡覺輾轉反側，整個人顯得疲倦，精神不集中，甚至學校老師也反映孩子課堂不專心，容易發脾氣或情緒低落

梁雅淳指出，中醫對開學症候群不同原因造成的症狀，有不同的相應處理方式，放假期間作息不規律、睡眠不足導致的疲倦、無力、注意力不集中等氣血虛弱症狀，可從補充氣血著手，透過人參、黃耆、當歸等中藥補充氣血，提高身體的能量和免疫力。

如果是假期期間飲食不規律偏好零食或油膩食物，造成脾胃負擔，出現消化不良、食慾不振，脾胃虛弱，影響營養吸收和整體精力恢復，要以健脾健胃為目標；她說脾為後天之本，主運化，因為飲食出現的症狀，要調整飲食方式避免過量油膩食物與零食，選擇如四神湯等容易消化且富含營養的食物，有助健脾和胃，提升身體消化吸收能力，幫助精力恢復。

部分孩子在開學前後，感受到作息改變、新科目學習、同學社交調適與家庭壓力，導致焦慮、煩躁等情緒波動，甚至嚴重到頭痛、失眠。梁雅淳說明，情緒壓力容易使肝氣鬱結，就要考慮舒肝理氣的方法，除自我情緒調整，也可飲用適量的玫瑰茶幫助疏解肝氣，緩解煩躁情緒。

孩子假期期間作息不正常，開學後要早起上學，適應新的時間規律，導致陰陽不平衡，可能頭暈或體力不支等，醫師認為，最有效的改善方式就是「充足的睡眠」；中醫認為，陰陽失調是很多疾病的根本原因，要調節陰陽，家長幫助孩子睡前做些放鬆活動，像播放輕柔的睡前音樂，或睡前簡單的冥想，有助於逐步調整作息時間，改善陰陽的平衡。

中醫 情緒低落

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