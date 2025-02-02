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強烈大陸冷氣團明報到 天氣風險：周二周三最冷下探8-9度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
大陸冷氣團明天南下，白天起各地氣溫溜滑梯式下降，最冷落在周二到周三白天，山區及沿海郊區則有機會下探8-9度。本報資料照片
大陸冷氣團明天南下，白天起各地氣溫溜滑梯式下降，最冷落在周二到周三白天，山區及沿海郊區則有機會下探8-9度。本報資料照片

今天是年假最後一天，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今各地氣溫下降偶有陣雨，大陸冷氣團明天南下，白天起各地氣溫溜滑梯式下降，最冷落在周二到周三白天，平地低溫約11度，山區及沿海郊區則有機會下探8-9度。

廖于霆指出，今受大陸冷高壓逐漸南下影響，各地氣溫持續下降，全天氣溫北部、東北部15-18度，中部14-23度，南部、東南部15-23度，入夜之後感覺較前幾天冷。西半部白天有短暫雨發生機會，不過雨勢較前一天緩和，北部、東北部白天雲多偶雨，到了晚上受到華南水氣通過影響，北海岸與東北角山區雨勢還會更加明顯。

明天上班日，廖于霆指出，大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫溜滑梯式下降，北部東北部周一晚間低溫9-11度，中部低溫10-11度，南部東南部低溫12-14度，明顯感受寒冷。且周一有波華南水氣通過，各地雲量多偶有雨，北部東北部整天有雨，感受濕冷。

華南水氣的影響到周一，廖于霆指出，周二之後各地降雨減少轉乾冷，這波強烈大陸冷氣團最冷的時間點落在周二到周三白天，平地低溫11度左右，山區及沿海郊區有機會下探8-9度，雖然不像上周寒流這麼寒冷，仍是波不弱的冷空氣。

廖于霆指出，周三晚間開始，強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫一直到周末緩步回升，白天高溫在周五、六以後都可以回升到20度以上，下波冷空氣約在下周日報到，降溫幅度目前各種預報模式分歧大，還要再持續觀察。

低溫 冷氣團 氣溫

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