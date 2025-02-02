三鶯線要來了 完工進度81.2％ 拚年底完工

捷運三鶯線萬眾期待，新北市捷運局今天表示，目前計畫進度已達81.2％，現已進入列車上線測試階段，過年期間核心機電測試不打烊，4月將模擬營運情境的無人駕駛模式，而月台門及票閘門也已架設50％，力拚年底完工。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線去年完成多項重大里程碑，包括9月列車上主線LB04(橫溪站)-LB06(三峽站)測試達標，10月全線軌道鋪設完成，11月開始列車高速動態測試；今年預計4月展開LB04(橫溪站)-LB08(鶯歌車站)模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，努力朝年底完工邁進。

李政安指出，三鶯線目前總計畫進度截至12月底已達81.2％，列車各項測試外，機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠土木結構均已完成，持續進行裝修、水環及機電設備安裝測試作業。

另外，月台門、自動收費閘門也逐站架設中，月台門已完成50%，淡藍色點綴車站，滿滿的「三鶯藍」能讓未來市民搭乘捷運時放鬆心情，減少壓力。

關乎串聯北北基捷運路網的捷運汐東線，已在去年底完成簽約，由馬來西亞商金務大工程、東丕營造及神通資訊科技聯合負責施作，主體工程預計在3月開工；而連接北市大稻埕的「民生線」綜合規畫報告也已送交交通部審議；基隆捷運綜合規畫在去年1月31日通過審核，新北市府已在日前將基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若中央順利通過，最快6月上網招標。

新北市捷運局指出，目前捷運汐東線主體工程正在做開工前的準備，但在2023年12月底就已先動工要徑工程，提早解決未來捷運施工的管線障礙，目前進度27%、超前3%。