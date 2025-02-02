今收假 下午13-18時國5北向高乘載管制

農曆春節9天假期今收假，高速公路局指出，今天13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，建議國5北向用路人盡量於上午9時前出發，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。

高公局指出，今為農曆初五，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.1百萬車公里。今日相關疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

另高公局提醒，今日北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛人行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及謹慎變換車道，以維行車安全。

高公局指出，昨日(2月1日)全日交通量為128.0百萬車公里，為年平均平日 (92百萬車公里)之1.4倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日(2.5百萬車公里)之1.3倍，昨日壅塞路段包括國1北向大林至斗南、北斗至埔鹽系統、台中至三義、頭屋至湖口；國3北向竹山至中興、通霄至西濱、香山至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6東草屯休息站至霧峰系統；其中國1新竹至湖口、國3新竹系統至寶山路段及國5於今日凌晨2時陸續紓解。

至於今日0-5時平均交通量為11.4百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之2.9倍；預估今日交通量為120百萬車公里。