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連假最後一天湧北返車流 警提醒：多利用替代道路
今天大年初五也是春節連假最後一天，屏東縣恆春警分局提醒，今日北上車流增多，台26線主線壅塞時，北上車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，到屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。
屏東縣警局指出，春節連假9天，根據歷年車流統計，初一是南下車流最高峰，初四是為北上車流最高峰。今年春節假期1月25日至1月31日，屏東縣台1線與台17線南下總車流達26萬5524輛次，北上車流為22萬0423輛次，南北向車流量相差4萬5101輛次。
初四迎來北上車流最高峰，今連假最後一天北上車流也將增多，恆春警分局提醒，台26線主線道路壅塞，北上車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上，請民眾多加利用。
警方提醒，出門前先了解各項交通疏導措施，並隨時收聽路況報導，即時掌握交通狀況，避開壅塞路段及時段。
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