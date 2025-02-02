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2月冬夜少見一等亮星會聚 土金木火行星加月亮多達14顆

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
天文館預告，2月3日傍晚，一輪眉月與眾多一等星、土金木火4顆行星構成少見的亮星會聚。圖／台北市立天文館提供
天文館預告，2月3日傍晚，一輪眉月與眾多一等星、土金木火4顆行星構成少見的亮星會聚。圖／台北市立天文館提供

冬季是星空中1等亮星最密集的季節，台北市立天文館透露今年冬夜格外燦爛，2月又逢土星、金星、木星火星等超亮行星於傍晚出現，若加上月亮，空中將少見地同時出現14顆亮度1等的明亮星體。

天文館統計，全天空亮度達1.5等以上的明亮恆星共22顆，其中4顆因太偏南方而不易看見，另外18顆中有一半，按亮度排序的天狼星、參宿七、參宿四、南河三、畢宿五、北河三、老人星、北河二、弧矢七共9顆都集中於冬季星空。 

天文館說，除了水星外，巡遊黃道的土星、金星、木星、火星4顆肉眼可見行星也會聚於冬季星空，機會非常少見，加上一輪明月，多年來只有今年2月傍晚有此美景！

明天傍晚不只眾多亮星，天文館預告17時56分至18時7分間，還有明亮的國際太空站飛掠台灣上空，18時1分左右通過天頂附近的木星與火星間，此時最大亮度可達約-3.8等，直逼明亮的金星。

2月10日凌晨則有「火星合月」，天文館推薦此為值得觀賞的天象，自前晚起，亮度-0.8等的火星與盈凸月逐漸貼近，並於10日4時50分發生「月掩火星」，但此時月球已落至西方地平線而難以觀察；發生在夜間的月掩火星相當少見，台灣上次是1986年8月17日，下次將於15年後的2040年3月22日。

天文館表示，2月17日至18日是金星最大亮度、達-4.9等，日沒後，金星即出現在西方天空，明亮程度甚至可在暗處對物成影，是夜空中亮度僅次於月球的耀眼行星，若使用望遠鏡觀察，還能看出其外形如月亮般呈現明顯的相位變化；天文館15日晚間將開放望遠鏡提供民眾欣賞這顆美麗明星。

另外，天文館展示場2月上半月推出「太陽系行星大連線」主題導覽，下半月則是「金星最大亮度」，介紹近期傍晚西方夜空中最亮的明星。兩大主題導覽於寒假期間及周六日10時、11時、14時、15時、16時各一場。

2月17日、18日為金星最大亮度，可達-4.9等，若以小型望遠鏡在二月間持續觀察，可見金星大小、相位均有明顯變化。圖／台北市立天文館提供
2月17日、18日為金星最大亮度，可達-4.9等，若以小型望遠鏡在二月間持續觀察，可見金星大小、相位均有明顯變化。圖／台北市立天文館提供
天文館預告，2月10日凌晨「火星合月」，但月掩火星時，月球落至地平線，難以觀察。圖／台北市立天文館提供
天文館預告，2月10日凌晨「火星合月」，但月掩火星時，月球落至地平線，難以觀察。圖／台北市立天文館提供

天文館 木星 火星

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