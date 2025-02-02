冷氣團開工！吳德榮：明起強烈冷氣團侵襲下探8度

9天年假今天結束，多數人明天上班，強烈大陸冷氣團也要來了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面快速掠過，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨的機率；氣溫降、北台明顯轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部13至19度、中部14至26度、南部15至27度及東部15至24度。

吳德榮說，最新歐洲模擬，明(3)日強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台愈晚愈濕冷，明晚北台平地最低氣溫已降至9度左右；周二、三(4、5日)濕冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右；達「強烈大陸冷氣團」(10度<台北測站≦12度)的機率高，應注意保暖。明晚至周二晨，2000公尺以上(太平、合歡⋯)高山有飄雪機率。周三晚起則需3000公尺以上(合歡⋯)高山才有飄雪機率。

吳德榮指出，最新各國模式模擬調整為，周四、五(6、7日)冷空氣漸減弱，氣溫逐日漸升，明顯回暖。周五下半天起模式呈現分歧；周六(8日)歐洲(ECMWF)模擬，另一波強冷空氣已南下，美國(GFS)模擬則台灣仍在暖空氣內。兩國模式皆持續調整中，應繼續觀察。