年假腹瀉就醫多 急診塞車

國內腹瀉疫情升溫，今年前四周門急診就診率攀升，急診醫護觀察，春節期間許多民眾因腹瀉、嘔吐等腸胃型症狀就醫，急診壅塞情況嚴重，台大醫院急診室候診民眾一度高達七、八十人，院方向一一九通報急診病床滿床。公衛專家研判，受新型諾羅病毒影響，國內腹瀉疫情最快四月才會緩和。

衛福部疾管署統計，今年三周急診腹瀉就診人次十八萬七二八二人次，高於二○二○至二○二四年同期，急診腹瀉就診率今年一至四周從百分之六點七五上升至百分之十點八一。疾管署發言人曾淑慧表示，諾羅病毒是引發腹瀉就診增加主因，根據疫情監測，國內諾羅病毒株為「GII.17」，呼籲民眾勤洗手、注意食品安全，避免染疫。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，GII.17屬諾羅新型變種病毒，免疫逃脫力較高，傳染力也較強，由於基因型態不同，過去感染過諾羅病毒民眾也難抵抗，導致國內腹瀉疫情從去年底開始攀升，研判最快四月腹瀉疫情才會緩和。

春節假期期間診所、醫院門診休診，病人都往醫院急診跑，台大醫院急診醫學部主任張維典說，今年除常見的咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀就醫，許多人出現腹瀉、嘔吐等腸胃炎症狀，其中不少個案證實為腸胃炎或諾羅病毒，預估最快下周三急診壅塞才會緩解。

傳染病增加也讓全台血液庫存吃緊，截至昨日庫存天數只剩五點三日，Ａ型、Ｂ型、Ｏ型血液庫存均偏低，分別只有五點三、六點一及四點五日，僅ＡＢ型血液庫存正常，達八點三日。血液基金會台北捐血中心企畫課長劉俊宏呼籲民眾踴躍捐血。