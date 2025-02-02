新港奉天宮國運籤中上 「國家要和氣」

各地大廟年初四抽國運籤，大甲鎮瀾宮抽出中下籤，「要溝通才會和諧」；新港奉天宮抽出中上籤，「媽祖提醒國家要和氣、注意天災」；北港朝天宮抽到和去年相同的「己丑籤」令全場驚奇，但「大致還不錯」；鹿港天后宮抽各行各業運勢「整體比龍年好」。

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標年初四子夜抽出國運籤屬中下籤，去年是中上籤；台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今年是溝通協調，建立共識年，在既有基礎上變化，轉型創新；建設和經濟要在現有基礎上傳承才會突破。

嘉義新港鄉奉天宮昨連續三個聖筊擲出國運籤第卅三首己已簽，奉天宮董事長何達煌表示，今年國運籤屬中上籤，媽祖提醒國家要和氣、注意天災，才能出入平安。

「好籤！好籤！媽祖籤詩一向很準。」何達煌解籤說，前兩句「欲去長江水濶茫、行舟把定未遭風」意喻大江行舟平穩順行，但要小心天災，後兩句「戶內用心再作福、看看魚水得相逢」表示國家要和和氣氣，大家才有福氣。

雲林北港朝天宮昨依例由朝天宮董事長蔡咏鍀抽出六支公籤，被視為「國運籤」的港運籤竟抽中與去年相同的「己丑籤」，廟方表示就整體運勢來看與去年相差不多，屬於「平籤」。蔡咏鍀說，籤詩典故出自於「董永皇都市仙女送孩兒」，大致看來還不錯。

彰化鹿港天后宮今年著重百工百業，天后宮管委會主委張偉東說，大多數行業運勢中平，經濟發展穩健，各行業除土木建築商、進出口商、獸肉商特別好，少數一、兩個看似艱難也都是同行競爭激烈所致，蛇年整體運勢比龍年好。