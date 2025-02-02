威力彩頭獎飆8.1億元 明開獎

頭獎連續摃龜廿七期的威力彩，明天開工日將開獎，頭獎獎金飆上八點一億元，創第五屆公益彩券最高頭獎獎金紀錄，前次出現威力彩得主已是近百天以前，這次連摃多期加上春節買氣，頭獎獎金快速累積。

大樂透春節加碼活動第九天，頭獎連二摃，預估今天開獎的大樂透銷售金額二點三億元，頭獎獎金上看一點六億元。過年期間，大樂透頭獎密集開出，一月廿四日、廿六日、廿七日，以及卅日開獎的大樂透，都有頭獎得主誕生，除了卅日的頭獎是兩注均分外，其餘均為一注獨得。

大年初六開工日還有更高額頭獎開出機會，連摃廿七期的威力彩預估銷售金額二點五億元，頭獎累積獎金上看八點一億元，雖然今年春節加碼遊戲不含威力彩，但連摃累積下來頭獎更吸引人。

大樂透春節加碼有大紅包及小紅包，台彩統計，昨天獎金一百萬元的春節大紅包，開出廿八組，總中獎注數為卅四注，其中廿二組為單注中獎，各組獨得一百萬元，六組是兩注均分一百萬元；獎金十萬元的春節小紅包則開出四十五組，總中獎注數為五十一注，其中卅九組為單注中獎，六組為兩注均分。

大樂透春節加碼活動自一月廿四日開始，連續廿天加碼送紅包，一百萬元大紅包有四八○組，十萬元小紅包有八百組，活動截至二月一日止，累計開出大紅包二○二組，剩餘二七八組；開出小紅包三四四組，剩餘四五六組。

此外，春節期間最受歡迎的刮刮樂，頭獎陸續被刮出，每年春節限定款「2000萬超級紅包」頭獎兩千萬元有十個，至一月卅一日止已被刮出三個，還有七個等待幸運兒出現。