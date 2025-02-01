沒迎到財神…大樂透連2摃 明天頭獎上看1.6億

大年初四大樂透頭獎沒人中，1.08億元的獎金累入下一期。台彩表示，明天大年初五開獎的大樂透，銷售金額預估2.3億元，頭獎上看1.6億元。春節加碼獎項部分，截至2月1日止，100萬元大紅包還剩278組，10萬元小紅包還剩456組。明天繼續加開。

大樂透頭獎累積2連摃，下一期是明（2）日開獎，頭獎上看1.6億元。大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出28組，總中獎注數為34注，其中22組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出45組，總中獎注數為51注，其中39組為單注中獎，6組為2注均分。

活動截至2月1日為止，累積開出大紅包組數為202組，剩餘278組，累積開出小紅包組數為344組，剩餘456組，次期（2月2日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

台彩表示，大樂透春節加碼期間，有多家幸運的投注站都有超過一次的春節加碼獎項開出紀錄，桃園市桃園區「千百萬彩券行｣以及臺中市大里區的「爆米發彩券行｣都在大年初三（1月31日）開出今年的第4次加碼獎項，且兩家都是開出春節大紅包和小紅包各兩注。

高雄市小港區的「禾啦彩券行｣和高雄市苓雅區的「天福彩券行｣則是累計開出3次；且每次都是開出100萬元的春節大紅包獎項。雲林縣北港鎮的「弘發財彩券行｣以及臺北市南港區的「瑞冠彩券行｣則是連續兩期開出2次春節小紅包獎項。

此外，高雄市大寮區的「錢進來彩券行｣於初二、初三都開出春節小紅包，初三更一次開出2注，累計今年開出的春節加碼獎項已達3注。

另外，位於新竹縣關西鄉、曾於去年4月9日開出1.84億元大樂透頭獎的「發發發彩券行｣，也在大年初三幸運開出一注春節大紅包獎項。