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沒迎到財神…大樂透第114015期頭獎槓龜 下期獎金上看1.6億元
大樂透第114015期今晚開獎。中獎號碼為09、18、02、40、39、10，特別號08；派彩結果，頭獎槓龜，下期預估銷售新台幣2.3億元，頭獎金額上看1.6億元。
貳獎3注中獎，各得獎金134萬9365元。
本期大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出28組，總中獎注數為34注，其中22組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出45組，總中獎注數為51注，其中39組為單注中獎，6組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為202組，剩餘278組，累積開出小紅包組數為344組，剩餘456組，次期（2月2日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
春節大紅包：23、33、49、16、01、36、19、13、02；春節小紅包：31。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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