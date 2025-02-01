沒迎到財神…大樂透第114015期頭獎槓龜 下期獎金上看1.6億元

萬物飛漲，只有薪水不漲的年代，有的人可能會想靠自煮的方式省錢。不過在食材採買時，必須要擬定好計畫，否則有可能想要省錢，最後卻反而多花了不少預算。日本網站「saita」近來就分享在採買食材時，應該避免的幾項NG行為。

2025-02-01 21:18