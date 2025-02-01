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TPASS 2.0公共運輸常客優惠今開跑 最快3／25領回饋金

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
TPASS 2.0公共運輸常客優惠今開上路，最快可於3月25日領取回饋金。圖／一卡通提供
TPASS 2.0公共運輸常客優惠今開上路，最快可於3月25日領取回饋金。圖／一卡通提供

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，且自今日開始累計搭乘紀錄，並最快可於3月25日靠卡領取回饋金。

交通部公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持電子票證（需完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上之民眾，提供乘車金額回饋。以公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）為例，每月搭乘11到30次，可回饋15%乘車金額；搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額。同時也針對已有常客優惠的軌道運輸（台鐵、台北捷運、新北捷運）提供加碼回饋，每月搭乘11次以上，可回饋2%乘車金額。

公路局提醒，只要在今年3月31日前至四大超商預購或各捷運站購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。

公路局進一步表示，參與公共運輸常客優惠回饋民眾需先至該局常客優惠回饋網頁（https://tpass.thb.gov.tw）點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，今年2月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且可自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋金，意即2月份的回饋金將於3月25日開放領取。公路局邀請TPASS會員一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。

TPASS 公共運輸 台北捷運

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