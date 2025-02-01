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新北燈會靈蛇獻瑞「一起PLAY」 侯友宜、李多慧點亮主燈

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025新北燈會燈蛇年主燈「靈蛇獻瑞一起PLAY」，透過每半小時展演3-4分鐘的主燈秀，以動態結構、燈光特效和煙霧效果，營造出蛇頭的動態效果，打造洞穴中穿梭的生動場景，並結合光雕投影藝術，讓民眾感受到蛇年燈會的獨特魅力！。記者蘇健忠／攝影
2025新北燈會燈蛇年主燈「靈蛇獻瑞一起PLAY」，透過每半小時展演3-4分鐘的主燈秀，以動態結構、燈光特效和煙霧效果，營造出蛇頭的動態效果，打造洞穴中穿梭的生動場景，並結合光雕投影藝術，讓民眾感受到蛇年燈會的獨特魅力！。記者蘇健忠／攝影

2025新北燈會主燈今晚亮相，新北市長侯友宜與啦啦隊女神李多慧一同點亮主燈，今年搭配投影、聲光音效震撼全場。新北燈會從2月1日至16日，有10大主題燈區、周末各式表演及近120攤的「蛇麼都有市集」，邀請民眾一同熱鬧迎元宵。

侯友宜致詞說，今天是新北燈會正式開幕第一天，用靈蛇獻瑞作為主題，且燈區比去年大將近兩倍，還有來自日本、韓國及江蘇各省特色燈籠，同時融入新北29區特色廟宇，在這裡保證有吃有玩。雖然現場下了點毛毛雨，但天氣非常涼爽，去年燈會迎來300萬人次，今年有10大主題燈區、6大特色活動，期待來訪人數比去更多。

新北民政局指出，燈會中特別打造一系列互動遊戲，「蛇影迷宮區」利用貨櫃搭建出繽紛迷宮，充滿探險樂趣、「一起PLAY區」透過互動擊鼓點亮燈光；此外，首次與NETFLIX合作置入的戲劇場景，包含電子天燈祈福、體驗漢服穿越、猜燈謎遊戲等，讓民眾宛如置身夢幻遊樂園。

新北燈會今現場首發3000份一般版「蛇燈精靈」小提燈，吸引大批民眾下午來排隊，各區公所則將於2月7日、8日陸續發放。燈會期間2月1日至16日的假日於主舞台及走道皆有非常豐富、多元的國際級表演節目，如琉璃舞集、SKY塗鴉舞團、歐陽慧珍舞蹈團、海波兒童劇團、晤出團故事王國、天馬戲創作劇團、光點馬戲秀、YOYO卡通明星見面會及街頭藝人高明德表演等，還有弗莎巴西打擊樂團遊行，內容豐富、周周驚喜，適合全家同樂。

2025新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈，2月1日（初五）晚上7時在大都會公園點燈。圖／新北市民政局提供
2025新北燈會「靈蛇獻瑞」主燈，2月1日（初五）晚上7時在大都會公園點燈。圖／新北市民政局提供

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