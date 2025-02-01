新北燈會靈蛇獻瑞「一起PLAY」 侯友宜、李多慧點亮主燈

2025新北燈會靈蛇主燈今晚亮相，新北市長侯友宜與啦啦隊女神李多慧一同點亮主燈，今年搭配投影、聲光音效震撼全場。新北燈會從2月1日至16日，有10大主題燈區、周末各式表演及近120攤的「蛇麼都有市集」，邀請民眾一同熱鬧迎元宵。

侯友宜致詞說，今天是新北燈會正式開幕第一天，用靈蛇獻瑞作為主題，且燈區比去年大將近兩倍，還有來自日本、韓國及江蘇各省特色燈籠，同時融入新北29區特色廟宇，在這裡保證有吃有玩。雖然現場下了點毛毛雨，但天氣非常涼爽，去年燈會迎來300萬人次，今年有10大主題燈區、6大特色活動，期待來訪人數比去更多。

新北民政局指出，燈會中特別打造一系列互動遊戲，「蛇影迷宮區」利用貨櫃搭建出繽紛迷宮，充滿探險樂趣、「一起PLAY區」透過互動擊鼓點亮燈光；此外，首次與NETFLIX合作置入的戲劇場景，包含電子天燈祈福、體驗漢服穿越、猜燈謎遊戲等，讓民眾宛如置身夢幻遊樂園。