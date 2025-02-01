影／台北燈節主燈「福蛇豆豆」搶先亮相 靈動眼睛可見北門意象

「2025台北燈節」大年初五在西區正式開幕，近14公尺的主燈「福蛇豆豆」今晚在中山堂廣場搶先試燈，主燈秀結合燈光音效、LED動畫等效果，靈動的眼睛、360度機械旋轉，吸引大批民眾圍觀一睹風采。

觀傳局表示，「福蛇豆豆」顛覆對蛇的傳統印象，巧妙地融合西門町傳統與潮流文化。參與設計的塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入西門街頭文化元素，營造濃厚潮流氛圍；主燈加入動態機械設計，將蛇吐舌與靈動眼睛生動呈現，增添幽默與活力，象徵新年到來與財運興旺。

祁孟含介紹，塗鴉結合台北101、西本願寺、紅樓、北門等台北代表性建築，底圖古代磚瓦則以七彩呈現，另結合螢光線條，透過燈光呈現不同效果。策展人劉治良則說，展演有著西門町早期跳舞機、電動遊戲機台的元素，也融入台灣在機械、科技文化的發展潛力，以油壓、機械等控制去做無間斷演出。

2月2日至16日每晚6時至10時，主燈每半小時展演一次5分鐘。觀傳局介紹，展演配樂以節奏感十足嘻哈風開場，搭配街頭塗鴉設計風格與刷碟音效，隨後轉為如電影大片般的大氣樂章，中段進入緊張刺激的決戰氛圍，快速音效與震撼旋律搭配燈光與機械動態的精湛演出，旋律最後轉為輕快歡樂，燈光流轉中洋溢節慶愉悅氣息。

觀傳局長王秋冬說，主燈設在深具歷史意義的中山堂廣場，呈現台北歷史文化與創新潮流的結合。他大推，主燈秀展演非常有活力，在福蛇豆豆上充分展現傳統跟現代元素，值得大家來欣賞。歡迎國內外旅客在春節期間來到台北西區，在燈光與音樂交織的氛圍中享受這場視聽盛宴。

另外，燈節期間北市環保局出動一台中型流廁車及2024台北燈節就曾出勤的「多功能全齡化親善流廁車」，民眾也能掃描台北燈節全區地圖上的友善廁所QR code，即可找到燈區範圍距離最近的公廁。