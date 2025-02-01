愛的延續！台中偏財運彩劵行刮出300萬元 頭獎分紅義助獨老

台中市北屯區偏財運彩劵行1月31日深夜11點，一名年輕人刮出300萬頭獎，當場分紅給彩券行8萬8,000元，彩券行當下決定捐出做公益，1日由彩券行代理人林家進代表捐贈給全成社會福利基金會做為濟助獨老基金，讓愛延續下去。

林家進表示，這次幸運得主是一位年約40多歲的企業主，當天開車經過投注站時，看到偏財運彩券行招牌，感覺很特別，便決定停車進來試試今年過年的手氣。他一進門，一眼看中一張300元的「金幣大作戰」刮刮樂，一次便選了七張，沒想到竟然中了獎。

企業主興奮之餘，再一次選了七張，結果中更多獎，讓他更加驚喜。抱著「好運不斷」的心情，他又挑選了七張，這次竟然幸運刮中頭獎 300萬元，企業主激動不已，直呼：「真是太幸運了！」現場顧客紛紛道賀，投注站內洋溢著熱鬧喜氣的氛圍。林家進笑說，年前，他特地去紫南宮請了招財金雞回來庇佑開大獎，果真如願，真的太旺了。

企業主開心中了頭獎300萬元，當下分紅8萬8,000元感謝投注站。投注站代理人林家進表示，客人慷慨分紅，對投注站是多出來的，所以願意將客人的愛心分享更多人，決定捐出做公益。

林家進一向熱心公益，平時常五千八千捐助孤兒院及街友，獲悉全成一向照顧獨老，決定將客人的愛心捐給全成做為濟助獨老基金，由基金會主任郭姿秀代表接受。

全成基金會去年訪視獨居老人近1萬4,500人次，發現長者體態功能是影響能否持續居住社區的重要因素之一。所以，基金會決定將此次捐款導入Fong AI防跌骨架鑑測系統，幫助獨老發現自我平衡功能樣態，進而正視與改善，促使獨老持續活躍於社區中，共建友善社區居住。