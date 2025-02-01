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今明天氣溫暖 周一冷氣團南下轉濕冷
大年初四全台陽光露臉，天氣溫暖舒適，吸引不少民眾到郊外踏青走春。但今晚會有鋒面南下，北部將有雨勢，下周一上班日受強烈大陸冷氣團影響，北台灣低溫將下探至12度左右，並轉濕冷，尤其周二、周三低溫可能僅10度左右，周四後氣溫逐漸回升。
今日全台晴朗多雲，北部高溫達24度，中南部更達到27度，但今晚會有鋒面通過北台灣，並有降雨機率，北部及宜蘭地區可能會有局部短暫陣雨。明天東北季風增強，北部及東北部轉濕涼，北部、東半部、恆春半島及中南部山區會有局部短暫雨。
下周一上班日受強烈大陸冷氣團影響，北台灣低溫僅12、13度，尤其周二、周三低溫可能僅10度左右，而中南部及東部低溫約在12至16度之間。下周四起，冷氣團威力減弱，氣溫逐漸回升。
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