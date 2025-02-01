快訊

好天氣要掰了...入夜變天 下周一強烈冷氣團全台溼冷

中美外長首通話！疑遭王毅警告「好自為之」 美國務卿回應了

昔吸毒、酒駕淡出演藝圈！55歲周明增低調討生活近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

今明天氣溫暖 周一冷氣團南下轉濕冷

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
全台天氣晴朗舒適，面對有些刺眼的溫暖冬陽，到都會公園踏青民眾紛紛用手或洋傘遮陽。記者侯永全／攝影
全台天氣晴朗舒適，面對有些刺眼的溫暖冬陽，到都會公園踏青民眾紛紛用手或洋傘遮陽。記者侯永全／攝影

大年初四全台陽光露臉，天氣溫暖舒適，吸引不少民眾到郊外踏青走春。但今晚會有鋒面南下，北部將有雨勢，下周一上班日受強烈大陸冷氣團影響，北台灣低溫將下探至12度左右，並轉濕冷，尤其周二、周三低溫可能僅10度左右，周四後氣溫逐漸回升。

今日全台晴朗多雲，北部高溫達24度，中南部更達到27度，但今晚會有鋒面通過北台灣，並有降雨機率，北部及宜蘭地區可能會有局部短暫陣雨。明天東北季風增強，北部及東北部轉濕涼，北部、東半部、恆春半島及中南部山區會有局部短暫雨。

下周一上班日受強烈大陸冷氣團影響，北台灣低溫僅12、13度，尤其周二、周三低溫可能僅10度左右，而中南部及東部低溫約在12至16度之間。下周四起，冷氣團威力減弱，氣溫逐漸回升。

大年初四全台陽光露臉，吸引不少民眾到都會公園踏青走春，也有畢業生穿著學士服拍照留念。記者侯永全／攝影
大年初四全台陽光露臉，吸引不少民眾到都會公園踏青走春，也有畢業生穿著學士服拍照留念。記者侯永全／攝影
大年初四全台陽光露臉，天氣溫暖舒適，到都會公園踏青走春的民眾穿著明顯輕便。記者侯永全／攝影
大年初四全台陽光露臉，天氣溫暖舒適，到都會公園踏青走春的民眾穿著明顯輕便。記者侯永全／攝影

低溫 冷氣團 氣溫

延伸閱讀

今明收假雨綿綿 下周一開工日強烈冷氣團南下又溼又冷

把握走春好天氣！這天入夜起由南往北降雨 下周強烈冷氣團不排除上修

明起寒流南下氣溫驟降又轉濕冷 除夕清晨北台灣下探7度

過年冷颼颼！首波寒流侵襲小年夜下探8度 開工前恐有冷氣團接力

相關新聞

日本流感現況曝 林氏璧：台灣春節後可能才是最高峰

不少民眾春節期間赴日本旅遊，針對日本流感疫情，前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表...

新型病毒株難抵抗 腹瀉門急診就診率升、專家估4月才減緩

近期腹瀉狀況頻傳，根據衛福部疾管署統計，2025年第1至4周腹瀉門急診就診率均持續上升，尤其急診就診率今年第4周（1月1...

下周一午後強烈冷氣團南下 賈新興：開工日記得帶外套

下周一開工日，強烈大陸冷氣團南下。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，開工日一早桃園以北及宜花就有局部雨，...

初四返工車潮一早湧現 國5雪隧回堵5公里、蘇花恐塞到凌晨

春節連假進入最後2天，東部北返車潮昨天下午開始湧現，國道5號北向宜蘭到坪林路段，車流直到今天凌晨3時才紓解。很快在今天上...

好天氣要掰了 北市開始傍晚飄雨

今天大年初四，各地天氣多雲可見陽光，好天氣讓人有著好心情，無奈台北地區傍晚卻飄起雨來，中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前鋒...

愛的延續！台中偏財運彩劵行刮出300萬元 頭獎分紅義助獨老

台中市北屯區偏財運彩劵行1月31日深夜11點，一名年輕人刮出300萬頭獎，當場分紅給彩券行8萬8,000元，彩券行當下決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。