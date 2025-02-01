台中刮出頭獎300萬 投注站吃紅8.8萬全捐濟助獨老基金

台中市北屯「偏財運彩券行」在1月31日深夜11時，一名40多歲男子刮出300萬頭獎，全國僅3個獎項，男子當場樂開花，分紅給彩劵行8萬8千元，投注站代理人林家進決定捐作公益，「把愛傳出去」作為濟助獨老基金。

林家進表示，幸運得主是一位年約40多歲的男子，當天開車經過投注站時，看到「偏財運彩券行」招牌，覺得店名很特別，決定試試手氣。

他一進門就看中一張300元的「金幣大作戰」刮刮樂，選了七張，中了不少獎項。男子很興奮，再次選了7張，結果中更多獎，讓他愈刮愈有勁，第三次又挑選了七張，其中一張幸運刮中頭獎300萬元。男子直呼，「真是太幸運了！」現場顧客圍觀，投注站內喜氣洋洋。

林家進說，年前他特地去紫南宮請招財金雞駐店，果真如願，真的太旺了。

男子中了頭獎300萬元，當下分紅8萬8千元感謝投注站。林家進表示，客人慷慨分紅，對投注站來說「是多出來的」，所以要將客人的愛心分享更多了，決定捐作公益。

林家進平時就熱心公益，分紅將捐給照顧獨老「全成社會福利基金會」作為濟助獨老基金。基金會決定將本次捐款導入FongAI防跌骨架鑑測系統，幫助獨老發現自我平衡功能狀況。