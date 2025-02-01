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美國退出影響世衛財務 疾管署長莊人祥臉書貼募款連結

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署長莊人祥今天在臉書貼出世衛員工自主發起的捐款網址，強調美國是世衛最大財務來源國，退出世衛恐讓資金出現困難。圖／截自莊人祥臉書
衛福部疾管署長莊人祥今天在臉書貼出世衛員工自主發起的捐款網址，強調美國是世衛最大財務來源國，退出世衛恐讓資金出現困難。圖／截自莊人祥臉書

美國總統川普上任後簽署行政命令，要求美國退出世界衛生組織（WHO），備受國內醫界、公衛界討論，因國內疫情監測多需仰賴跨國合作，擔心影響國內防疫。衛福部疾管署長莊人祥今天在臉書貼出世衛員工自主發起的捐款網址，強調美國是世衛最大財務來源國，退出世衛恐讓資金出現困難。衛福部前次長王必勝留言，質疑世衛是否會因美國退出而出現經費缺口，「世衛真的缺錢嗎？」

美國提供經費占整體世衛資金18%，一名在世衛任職超過10年的義大利籍員工Tania Cernuschi近日發起「一美元、一世界」募款活動，目標募款10億美元，不過截至1月31日，只募得7萬4329美元。莊人祥表示，少了美國經常補助經費，低收入國家結核病防治、愛滋病防治，甚至現在進行中的M痘、伊波拉疫情，都可能被犧牲。

「禽流感H5N1大流行是從美國開始發生，目前美國國內科學界及衛生界因川普上任也凍結了不少研究經費，這世界應該會亂成一團！」莊人祥表示，自己相信川普可能也只是在漫天喊價，一旦世衛做出改革承諾或作為，也許就會改變心意。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，美國與世衛組織本就有隔閡，台灣防疫指引多是參考美國、世衛版本後綜合使用，例如過去新冠疫情時，世界衛生組織強調要「嚴防死守」已封城方式隔離染疫民眾，美國則採取較開放的作法，台灣最終是採取世衛組織的隔離政策，可見美國退出世衛組織對台灣不會有直接影響，國內各界不必過於緊張。

王任賢說，美國退出世衛，組織內仍有其他國家的優秀醫療人才，其所共同做出的決定，反而更能貼近開發中國家、第三世界國家需要，不會像美國一樣，僅重視自身國家利益。至於是否捐款贊助世衛，他認為，台灣過去也曾捐款、捐贈物資給世衛組織，可持續依照常態捐款即可，不必因為美國退出而變立場或調整捐款模式。

伊波拉疫情 捐款 美國

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